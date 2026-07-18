Victor Wembanyama va faire son retour en équipe de France pour la première fois depuis les JO 2024. Ce sera fin août à l'occasion des qualifications pour la Coupe du monde 2027.

C'est ce qu'a annoncé samedi la Fédération française de basket-ball (FFBB).

Le prodige de San Antonio figure dans le groupe retenu pour les deux premiers matches du tour principal des qualifications, le 27 août contre la Slovénie à Paris et le 30 août en Suède, ainsi que deux matches de préparation contre la Serbie (20 août à Belgrade et 23 août à Orléans).

Wembanyama avait dû renoncer à l'Euro 2025, insuffisamment rétabli de la thrombose veineuse à l'épaule droite qui avait mis un terme à sa saison 2024-25 dès le mois de février.

«C'est extrêmement important pour la suite du projet que l'on veut mener. Victor est le leader incontesté de cette génération. Il faut que sa présence devienne concrète pour créer des automatismes avec les autres, dans le jeu et dans la vie autour du basket. C'est aussi simple que ça», a déclaré dans le communiqué de presse de la FFBB Frédéric Fauthoux, le sélectionneur des Bleus.

Il devrait donc diriger «Wemby» (2,24 m) pour la première fois, puisqu'il a succédé à Vincent Collet après les Jeux olympiques 2024.

Les Bleus s'étaient inclinés en finale contre les Etats-Unis à Bercy (98-87), un match dont Wembanyama avait fini meilleur marqueur (26 pts, 7 rebonds).

Depuis, il a ajouté à son titre de rookie de la saison 2023-2024 de NBA celui de meilleur défenseur en 2025-2026, atteignant la finale (défaite contre New York) pour ses premiers play-off.