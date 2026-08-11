La deuxième journée des Championnats d'Europe de Birmingham se tient mardi. Côté suisse, Audrey Werro (800 m), Ditaji Kambundji (100 m haies) et Simon Ehammer (longueur) seront notamment en lice.

Peu après 13h (heure suisse), la Fribourgeoise Audrey Werro devra terminer dans les 16 meilleures athlètes afin de se qualifier pour les demi-finales du 800 m. Au vu de son statut de troisième performeuse de l'histoire grâce à ses 1'53''80 réalisés à Paris le 28 juin, elle devrait franchir aisément ce 1er tour.

Dans la session du soir, la championne du monde en titre du 100 m haies Ditaji Kambundji entrera en scène en demi-finales (20h55). Victime d'une élongation à une cuisse à la fin juin, la Bernoise devra peut-être déjà sortir le grand jeu pour se hisser en finale (22h30) tant la concurrence est rude sur les haies hautes.

Enfin, le médaillé de bronze aux Européens 2024 Simon Ehammer disputera la finale du saut en longueur (dès 21h16). No 2 européen de la saison avec ses 8m51, l'Appenzellois devra probablement battre le Grec Miltiadis Tentoglou (8m66 en 2026) pour se parer d'or.