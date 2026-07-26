Audrey Werro a cueilli sans trop forcer l'or sur 800 m aux championnats de Suisse dimanche à Zurich. La Fribourgeoise s'est imposée en 1'57''21, devant Valentina Rosamilia et Veronica Vancardo qui l'accompagneront donc à Birmingham pour les Européens.

«Mon objectif était de confirmer mon titre national, et de prendre du plaisir», s'est réjouie Audrey Werro, dont le but du jour n'était pas d'améliorer son meilleur temps réalisé le mois dernier à Paris (1'53''80). Elle avait en revanche tout donné samedi en séries du 400 m (50''80, à 0''28 du record de Suisse de Lea Sprunger).

«J'ai essayé de partir vite et de faire une course comme je les aime», a poursuivi à l'issue de ce 800 m la troisième meilleure performeuse mondiale de l'histoire, qui est passée en 56''03 aux 400 mètres, avant de gérer son effort pour sa troisième course en deux jours au sortir d'un intense camp d'entraînement.

Audrey Werro a survolé cette finale, qui faisait office de sélection pour les championnats d'Europe de Birmingham (10-16 août). Valentina Rosamilia (1'58''74) et la Fribourgeoise Veronica Vancardo (1'59''11) ont décroché les deux autres tickets, la Valaisanne Lore Hoffmann (4e en 2'01''53) craquant pour sa part dans les 200 derniers mètres.

Brotschi OK

Les places pour Birmingham devaient également être attribuées sur 400 m messieurs au Letzigrund. Le forfait du Fribourgeois Vincent Gendre, blessé, a facilité la tâche des autres candidats. Le double national américano-suisse Haydn Brotschi a réussi son pari, terminant 2e en 46''10. Le champion de Suisse Lionel Spitz (45''34) et Ricky Petrucciani (3e en 46''13) seront aussi du voyage.

En sprint encore, William Reais a signé un doublé inattendu en s'imposant à chaque fois devant le champion d'Europe en titre du 200 m Timothé Mumenthaler. Sacré samedi sur 100 m, le Grison a gagné le 200 m en 20''37 dimanche, le Genevois réalisant pour sa part 20''51. Fabienne Hönke a cueilli l'or sur 200 m chez les dames, en 22''66, loin devant la Fribourgeoise Iris Caligiuri (2e en 23''33).

Di Tizio-Frey no 1 en Europe sur 100 m

La journée de samedi a été marquée par la démonstration de Géraldine Di Tizio-Frey sur 100 m. La Zougoise a signé la meilleure performance européenne de la saison - et un nouveau record personnel - en 10''96, décrochant ainsi son ticket pour les Européens sur la distance. Salomé Kora (2e en 11''09) et Natacha Kouni (3e en 11''15) courront aussi le 100 m individuel à Birmingham.

La Tessinoise Ajla Del Ponte, 4e en 11''26, doit donc se satisfaire d'une place en relais en Angleterre. Mujinga Kambundji devra elle se contenter à Birmingham d'une participation au 200 m, pour lequel elle est qualifiée d'office en tant que tenante du titre. La jeune maman n'a réalisé que le 11e chrono des demi-finales du 100 m, en 11''53, à 0''11 d'une place en finale.