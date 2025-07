Après une saison comme remplaçante à l'OL et cinq ans à bouder la sélection, Ada Hegerberg est de nouveau la patronne incontestée de la Norvège. Celle-ci retrouve enfin les quarts de finale de l'Euro, mercredi à Genève contre l'Italie.

Ada Hegerberg et la Norvège affrontent mercredi soir l'Italie à Genève. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

De retour en forme physiquement cette saison après de longs mois compliqués, elle a vécu une année difficile à Lyon où elle a très peu joué sous les ordres de Joe Montemurro. L'entraîneur australien ne lui a jamais vraiment expliqué ses choix, selon l'entourage de la toute première Ballon d'or (2018).

Mais tout cela a été oublié en l'espace de quelques semaines quand la star norvégienne (72 sélections et 42 buts selon le site de sa fédération) a rejoint son équipe nationale pour l'Euro 2025 en Suisse. Lors du premier match contre le s Suissesses, c'est elle qui a porté la Norvège alors complètement amorphe (2-1): elle a marqué un but, provoqué un penalty – qu'elle a raté – et a amené le second but, le tout plein d'envie.

La Norvégienne, qui a fêté ses 30 ans au bord du lac de Neuchâtel avec ses proches et ses coéquipières jeudi, a enchaîné contre la Finlande avant de souffler face à l'Islande. Après cinq ans de mise en retrait de sa sélection entre 2017 et 2022 – elle a manqué la Coupe du monde 2019 – à cause de tensions avec sa fédération au sujet des inégalités de traitement entre joueurs et joueuses, elle a fait son retour peu avant l'Euro 2022 avant de reprendre le brassard en février. Elle a succédé à Maren Mjelde, 35 ans, capitaine lors des deux dernières années.

«Expérience» et «équilibre»

Souvent critiquée par les médias norvégiens pour être une forte tête, la septuple vainqueur de la Ligue des champions endosse pleinement son rôle, au côté de l'autre star norvégienne Caroline Graham Hansen, vice-capitaine. L'aura de l'attaquante qui joue à l'OL depuis 2014 dépasse les terrains, ce qui peut déranger encore certains.

«C'est un rôle entre l'expérience, l'attitude d'avoir un bon équilibre entre les jeunes et nous qui sommes là depuis un moment, on sait qu'on a un gros rôle à jouer sur et en dehors du terrain», racontait Ada Hegerberg après le premier succès contre la Suisse.

Championne d'Europe en 1987 et 1993, championne du monde en 1995 et championne olympique en 2000, la Norvège est la première nation européenne à avoir remporté tous les titres majeurs, mais depuis plusieurs années elle reste sur des compétitions internationales décevantes, et pointe désormais à la 16e place du classement FIFA.

Elle n'avait plus atteint les quarts d'un Euro depuis 2013, où elle avait été finaliste. Humiliée (8-0) en 2022 à l'Euro contre les futures championnes d'Europe anglaises, la Norvège a besoin qu'Ada Hegerberg garde ce niveau pour laver cet affront et atteindre de nouveau le dernier carré.