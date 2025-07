«C’est incompréhensible» - Une figure des Bleues voit rouge

L'ancienne capitaine des Bleues Wendie Renard, non retenue par le sélectionneur Laurent Bonadei pour disputer l'Euro en Suisse (2-27 juillet), a jugé cette décision «incompréhensible» et la vit comme une «injustice».

Wendie Renard compte 168 sélections et a inscrit 39 buts avec l'équipe de France. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

«C'est un choix du sélectionneur, je n'ai pas (d'autres) choix que de le respecter et l'accepter. Mais c'est incompréhensible», a réagi la défenseuse centrale emblématique de l'équipe de France, qui s'exprimait pour la première fois sur le sujet sur Martinique La Première, mercredi soir.

«Il y a de l'incompréhension, de l'injustice. Je peux me réveiller le matin et me regarder dans une glace. J'ai tout donné. Seul Dieu sait pourquoi je ne suis pas dans cette liste», a ajouté celle qui fêtera ses 35 ans le 20 juillet.

«Ce n'est pas une décision contre les joueuses mais pour l'avenir de l'équipe de France», avait justifié en mai Laurent Bonadei. Le sélectionneur avait aussi écarté une autre joueuse cadre, Eugenie Le Sommer (36 ans), la plus capée de l'histoire des Bleues.

Wendie Renard, qui a porté le maillot bleu pour la première fois en 2011, compte 168 sélections et a inscrit 39 buts avec l'équipe de France. «Je me suis toujours investie à 30.000, 40.000% pour ce maillot que je mets toujours plus haut que tout, que j'ai toujours respecté, toujours mouillé, toujours défendu et ce sera toujours le cas», a insisté la Martiniquaise.

Archive sur l’Euro 2025