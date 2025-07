Depuis le mercredi 2 juillet, la Suisse vit au rythme de l’Euro féminin de football. Comme de nombreux amoureux du ballon rond, nos journalistes vivent intensément ce tournoi. Pour blue News, ils évoquent «leurs» moments forts de cette compétition.

Euro 2025 : la Suisse battue 2-1 par la Norvège en ouverture L'équipe de Suisse a perdu le match d'ouverture de «son» Euro mercredi à Bâle. Face à la Norvège, les joueuses de Pia Sundhage ont mené au score après une superbe entame mais se sont finalement inclinées 2-1. 02.07.2025

Rédaction blue Sport Gregoire Galley

Journaliste blue Sport Stéphane Amoruso

Mines basses, visages déconfits, voire yeux embués : la déception est immense au sortir du Parc St-Jacques aux alentours de 23h00. La Suisse vient de s’incliner 2-1 contre la Norvège pour son entrée en lice dans son Euro féminin mercredi soir à Bâle.

Alors oui, pour les plus sceptiques ou réticents à cette compétition, cette défaite ne les a pas empêchés de dormir. Mais pour les personnes présentes au stade, ce résultat est plus dur à digérer.

«Les joueuses ne méritaient pas ça», «Ce score ne reflète pas ce qu’on a vu», ou encore «Comment les Norvégiennes ont-elles pu gagner après n’avoir rien montré ?» : voilà ce qu’on pouvait entendre dans les tribunes bâloises après la rencontre. Autant de réflexions et de questions qui montrent à quel point le public présent hier soir (plus de 34'000 personnes) s’est montré investi et a apprécié la prestation de la Nati dans ce match. Ce qui n’était pas couru d’avance, loin de là.

Car, on ne va pas se mentir, il y avait davantage un sentiment de curiosité qu’une réelle ferveur qui prédominait avant le coup d’envoi. Le stade sera-t-il plein malgré une chaleur écrasante et une humidité étouffante ? L’ambiance sera-t-elle au rendez-vous ? Le niveau sera-t-il bon ? Et la Suisse sera-t-elle à la hauteur de l’événement ?

Autant de questions auxquelles il faut répondre par un grand OUI ! Oui le stade était plein, oui l’ambiance a été au rendez-vous, oui le niveau a été bon et oui la Suisse a largement répondu aux attentes. Si ce n’est le résultat, tout a quasiment été parfait pour cette entrée en matière helvétique. De l’hymne national interprété avec émotions et brio par la star alémanique Béatrice Egli, à la prestation plus que convaincante de la Nati en passant par une cérémonie d’ouverture entrainante.

Bref, malgré la défaite, la Suisse de Pia Sundhage a conquis le cœur de son public, et c’est peut-être ça sa plus belle victoire.