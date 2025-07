Le suspense n'est plus de mise dans le groupe C de l'Euro dames 2025. Après deux journées, la Suède et l'Allemagne, avec six points chacune, sont déjà qualifiées pour les quarts de finale.

L'Allemagne a empoché un deuxième succès consécutif. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

En soirée, les Suédoises ont copieusement dominé la Pologne à Lucerne, s'imposant 3-0 grâce à des buts de la tête signés Blackstenius (28e), Asllani (52e) et Hurtig (77e). Le score ne reflète qu'imparfaitement l'emprise des Scandinaves sur un match à sens unique.

Mais il est suffisant pour que la Suède figure en tête du groupe, avec une meilleure différence de buts que l'Allemagne (+4 contre +3).

L’Allemagne renversante

Plus tôt, cette dernière avait empoché un deuxième succès consécutif en battant le Danemark 2-1 à Bâle, après avoir été menée au repos. Ce sont en effet les Danoises qui ont pris l'avantage grâce à une frappe lourde de Vangsgaard (26e). Mais les Allemandes ont retourné la situation grâce à un penalty de Nüsken (56e) et une réussite de Schüller (66e).

Cette partie, qui a attiré 34'165 spectateurs, a eu de la peine à trouver son rythme. La faute à plusieurs interruptions pour des blessures, ainsi qu'à trois interminables recours à la VAR. Celle-ci a annulé un but puis un penalty allemand, avant d'accorder celui du 1-1.

