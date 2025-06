Pour l'Allemagne et la Suède, la phase de poules doit n'être qu'une étape sur la voie d'objectifs plus élevés à l'Euro 2025. Le Danemark veut pour sa part retrouver le chemin du succès, alors que la Pologne rêve de déjouer les pronostics.

L'Allemagne n'a plus ajouté de trophée à son palmarès depuis 2013. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Simon Scheidegger ATS

Les rôles dans ce groupe C sont clairement distribués. Pour l'Allemagne et la Suède, une élimination dès la phase de groupes constituerait une grande déception. La Pologne, qui débute dans un Euro féminin, et surtout le Danemark veulent jouer les trouble-fête.

Allemagne, le retour en grâce?

Il fut un temps où l'Allemagne était la référence en matière de football féminin. Aucune équipe n'est montée plus souvent sur le trône européen que la Mannschaft féminine (8). Mais douze ans se sont écoulés depuis le dernier titre.

Le sélectionneur Christian Wück mise sur un cadre dans lequel de nombreuses jeunes joueuses ont su saisir leur chance. L'homogénéité prime sur l'expérience, et la joueuse de l'OL Sara Däbritz est la rescapée de l'équipe sacrée en 2013. Les experts estiment que les Allemandes font au moins partie des outsiders du tournoi.

Suède: un cadeau d'adieu

Peter Gerhardsson est en charge de l'équipe suédoise depuis 2017. A l'époque, le technicien de 65 ans avait succédé à Pia Sundhage, l'actuelle sélectionneuse de la Suisse. Il quittera son poste après ce championnat d'Europe et rêve de partir par la grande porte.

Même si le Tre Kronor fait forcément toujours partie des équipes à battre dans un Euro dames, aucun trophée continental n'a atterri dans la vitrine suédoise depuis le titre obtenu lors de la première édition en 1984, lorsque Sundhage avait transformé le penalty décisif. Mais avec les deux 3es places obtenues lors des derniers Mondiaux en 2019 et 2023 et la médaille d'argent conquise aux JO 2021, la Suède a récemment prouvé toute sa valeur.

Danemark: en quête de rachat

Les Danoises ont déjà été tout près de monter sur le trône européen. En 2017, sous la férule du futur coach de la Suisse Nils Nielsen, elles s'étaient inclinées en finale face à l'hôte néerlandais. Depuis, les Danoises ont du mal à s'imposer dans les grands événements, avec des éliminations subies en 8e de finale du Mondial 2023 et même dès la phase de poules à l'Euro 2022.

La Fédération nationale a d'ailleurs nommé pour la première fois un coach étranger en 2023. Le Suédois Andrée Jeglertz, qui avait mené Umea au titre dans l'ancienne Ligue des champions féminine, espère ramener la sélection danoise vers les sommets de la hiérarchie continentale.

Pologne: déjà dans l'histoire

Pour les Polonaises, ce tournoi en Suisse est déjà très spécial: il marque leur première participation à la phase finale d'un championnat d'Europe. Les joueuses de la coach Nina Patalon ont obtenu leur ticket en play-off.

Selon l'expression consacrée, la Pologne n'a rien à perdre dans cette poule. Attaquante-vedette expérimentée du FC Barcelone, Ewa Pajor semble toutefois un peu trop esseulée pour permettre à son équipe de signer un nouvel exploit en sortant de la phase de poules.

Sur le même thème