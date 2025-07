Urs Fischer est fan de football féminin. Aujourd'hui, l'entraîneur de 59 ans milite pour une plus grande reconnaissance des footballeuses.

Urs Fischer est fan de football féminin. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Les clubs ont souvent une mentalité dépassée. Ils devraient essayer d'investir davantage pour promouvoir les femmes. Chaque footballeuse devrait pouvoir vivre de son sport», a déclaré le Suisse au journal allemand «Tagesspiegel».

Fischer sait de quoi il parle. Sa fille Riana a joué pendant des années au FC Zurich et a été huit fois championne de Suisse. «Pendant cette période, j'ai vu ce que les femmes endurent et à quel point elles sont peu reconnues pour cela. Le plus gros problème, c'est l'infrastructure», a déclaré Fischer. Dans le cadre de l'Euro féminin qui se déroule actuellement en Suisse, l'homme de 59 ans est l'ambassadeur de l'organisation «Fussball kann mehr» (Le football peut faire plus).

L’effervescence totale : des milliers de fans à l’entraînement Plusieurs milliers de fans ont assisté à l'entraînement de la Nati féminine, dimanche à Berne. Les nouvelles stars du football suisse se sont ensuite prêtées au jeu des autographes et des selfies avec leur public. 13.07.2025

Bientôt à la tête d'une équipe féminine?

Fischer constate toutefois une évolution positive. «Il y a eu récemment un transfert de plusieurs millions. Le football féminin est donc en pleine mutation», a déclaré l'ancien entraîneur du FC Zurich. Selon certaines informations, Olivia Smith serait sur le point de signer un transfert record dans le football féminin. Le club vainqueur de la Ligue des champions, Arsenal, serait prêt à verser environ 1,16 million d'euros à Liverpool pour l'internationale canadienne de 20 ans.

Fischer a dernièrement entraîné l'équipe masculine d'Union Berlin. Il n'exclut toutefois pas d'entraîner une équipe féminine dans le futur. «J'ai toujours été en contact avec des équipes féminines et je dirai simplement qu'il ne faut jamais dire jamais. Beaucoup de choses sont possibles, a conclu Fischer. A noter que la section féminine d'Union Berlin jouera pour la première fois en Bundesliga la saison prochaine.