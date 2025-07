L'équipe de France féminine de football s'est imposée facilement face au Pays de Galles (4-1) mercredi soir lors de la deuxième journée de la phase de poule de l'Euro 2025 et s'est rapprochée des quarts de finale.

🇫🇷 France remain perfect in Group D 💯#WEURO2025 pic.twitter.com/Udk2be72zp — UEFA Women's EURO 2025 (@WEURO2025) July 9, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

Grâce à des buts de Clara Mateo (8e), Kadidiatou Diani (45+1), Amel Majri (53e) et Grace Geyoro (63e), et malgré le premier but des Galloises dans une grande compétition (14e), les Bleues pourront se contenter d'un match nul dimanche contre les Pays-Bas (21h00) pour se qualifier pour les quarts de finale.