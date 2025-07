On prend les mêmes et on recommence. Face à la Finlande, l'équipe de Suisse évoluera avec le même onze que lors de la victoire contre l'Islande (2-0). Coup d'envoi à 21h00 à Genève.

Contre la Finlande ce soir à Genève, les Suissesses évolueront dans la même composition que face à l'Islande. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Pia Sundhage a donc trouvé son équipe-type à Berne. La sélectionneuse suédoise fait confiance aux onze mêmes joueuses qui ont débuté le deuxième match de cet Euro 2025.

Sydney Schertenleib et Svenja Fölmli font donc encore une fois la paire sur le front de l'attaque helvétique, tandis que Géraldine Reuteler, Lia Wälti et Smilla Vallotto sont titulaires au milieu du terrain. Iman Beney et Nadine Riesen occupent une troisième fois de suite les rôles de pistons. En défense, le trio Viola Calligaris, Julia Stierli et Noëlle Maritz est également reconduit.

De son côté, la Finlande évoluera aussi avec la même équipe qui s'est inclinée contre la Norvège dimanche à Sion (2-1).

La compositions suisse: Peng; Calligaris, Stierli, Maritz; Beney, Reuteler, Wälti, Vallotto, Riesen; Schertenleib, Fölmli.