Modèle d'intelligence de jeu, Linda Sembrant aimerait enfin, à 38 ans, remporter un trophée avec la Suède avant de dire adieu à sa sélection. Il faudra déjà battre l'Angleterre en quarts de finale de l'Euro 2025.

IMAGO/Bildbyran

«Linda c'est un cerveau, la libéro à l'ancienne, chez elle tout est dans son très bon sens du placement, dans sa culture tactique», explique à l'AFP Jean-Louis Saez, qui l'a entraînée lors des cinq saisons que la Suédoise a passé à Montpellier (2014-2019). «A la relance, poursuit-il, elle était capable d'allonger comme de sortir court, et elle avait une grosse culture tactique.»

Il faut profiter de ses derniers feux, car cet Euro suisse est son dernier grand tournoi, elle a annoncé sa retraite internationale. C'est aussi sa dernière chance de couronne, car «Sempa», internationale depuis 2008, n'est jamais montée sur la plus haute marche avec les Blagult (Bleus et Jaunes).

Buteuse malheureuse contre son camp en finale des Jeux olympique de 2016, perdue contre l'Allemagne (2-1), elle a terminé à la troisième place des Coupes du monde 2019 et 2023 et s'est arrêtée en demi-finale du dernier Euro, en 2022, sur une lourde défaite (4-0) contre ces Anglaises qu'elle va de nouveau croiser.

«Un modèle»

En concurrence avec Magdalena Ericsson et Nathalie Björn en charnière, la défenseuse aux 158 sélections (19 buts) a joué trois mi-temps sur six depuis le début de la compétition en Suisse, où elle apporte notamment son expérience.

«Avec son vécu, reprend Saez, Linda a accompagné les jeunes joueuses qu'on lançait à cette époque-là.» Certaines sont aujourd'hui en équipe de France comme Sakina Karchaoui et Sandie Toletti.

«C'était bien pour elles d'avoir pour modèle des filles avec de bonnes bases, aussi saines et collectives», continue-t-il en incluant Sofia Jakobson, autre légende suédoise passée les mêmes années à Montpellier (2014-2019). La milieu aux 166 sélections (23 buts) est aussi en Suisse, mais elle n'a joué que quelques minutes du premier match de poule, remporté 1-0 contre le Danemark.

«Les Suédoises passaient beaucoup de temps en salle de sport», se souvient celui qui est devenu directeur sportif de Montpellier. «Le travail invisible était important pour elles, elles travaillaient leur corps, et c'étaient des exemples pour nos jeunes joueuses. Elles ont levé tous les tabous sur la musculation, avec ce qu'elles étaient capables de pousser en salle.»

Un mental d'acier

Cette culture permet à Linda Sembrant de toujours briguer une place dans une des meilleures sélections du monde à 38 ans, au bout d'une riche histoire de 17 ans. Elle avait d'ailleurs commencé contre l'Angleterre, pour sa toute première sélection, une victoire 2-0 le 12 février 2008.

La dernière fois qu'elle s'est présentée en quart de finale de l'Euro, elle a été l'héroïne du match, avec son but dans le temps additionnel pour battre la Belgique (1-0) en 2022. «Un moment dingue, une sensation indescriptible de voir la balle dans le but», se souvient-elle.

Retrouver ce niveau emballe Sempa. «Ça va vraiment être énorme contre l'Angleterre, avec un stade plein et nos supporters suédois qui sont vraiment fantastiques. Ça va être cool!», se réjouit-elle.

Son «mental d'acier» est une autre des qualités de Sembrant citées par Saez, «et surtout cette force d'analyser le jeu. Elle avait le jeu face à elle et elle était capable de commander l'équipe et d'être mon relais sur le terrain. Je me suis toujours dit qu'elle ferait une bonne directrice sportive ou une bonne coach».

L'actuel sélectionneur adjoint de la Suède, Magnus Wikman, abonde: «Coach, ça lui irait à merveille. J'espère vraiment qu'elle va rester dans le foot» après l'Euro. Car Linda Sembrant a aussi évoqué la possibilité de prendre se retraite tout court et de profiter de la vie avec sa compagne Lisa Boattin, rencontrée à la Juventus Turin, où elle a évolué de l'été 2019 à janvier 2024, avant de partir au Bayern Munich.

Elle pourrait déjà la croiser en demi-finale, si les Azzurre battent la Norvège mercredi soir et si la Suède poursuit sa route vers la finale, pour que Sembrant parte sur un titre.

