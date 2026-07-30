World Boxing a annoncé jeudi avoir autorisé la participation des boxeurs russes à ses compétitions sous leurs couleurs et avec leur hymne national. Il s'agit de la fédération interationale de boxe reconnue par le CIO.

La Russie célèbre son retour officiel dans les compétitions de World Boxing.

«Le conseil exécutif a accepté que les sportifs russes participent désormais aux compétitions de World Boxing comme les boxeurs de toute autre fédération nationale», écrit-elle dans un communiqué.

«Toutefois, World Boxing surveillera strictement le comportement des délégations russes lors des événements ainsi que le respect des protocoles antidopage.»

La Russie retrouve progressivement sa place

Fin avril, elle avait décidé d'autoriser les boxeurs russes et bélarusses à participer à ses compétitions sous bannière neutre. Cette restriction avait été levée mi-mai pour les boxeurs bélarusses.

Créée en 2023 par le Kazakhstanais Gennady Golovkin, World Boxing est pour l'instant reconnue par le CIO comme l'instance de gouvernance mondiale de la boxe.

«La boxe russe fait son retour sur la scène internationale. World Boxing a autorisé nos athlètes, toutes catégories d'âge confondues, à participer à toutes les compétitions internationales avec drapeau national et hymne», s'est félicité le ministre russe des Sports, Mikhaïl Degtiariov, dans un message diffusé sur Telegram.

Les JO 2028 en ligne de mire

Bannis du sport mondial après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, les sportifs russes et bélarusses ont été progressivement réintégrés dans certains sports sous statut neutre.

Début juillet, le CIO a annoncé qu'il levait la suspension du Comité olympique russe et une partie des restrictions imposées aux sportifs russes, qui pourront viser les JO 2028 de Los Angeles.