Isaac Del Toro a prolongé son contrat avec UAE jusqu'en 2031, a annoncé jeudi la formation émiratie. Le Mexicain a terminé troisième du dernier Tour de France à 22 ans seulement.

Isaac Del Toro avait terminé sur le podium du Tour 2026 en compagnie de son leader Tadej Pogacar.

Cette prolongation constitue un autre investissement significatif de l'équipe UAE dans le futur, en s'assurant (les services) de l'un des jeunes coureurs les plus prometteurs durant ce qui doit être les plus belles années de sa carrière», a réagi dans un communiqué l'équipe de Tadej Pogacar.

«Signer un contrat à long terme me donne beaucoup de confiance en l'avenir car je sais que je suis au bon endroit (...). Nous avons déjà obtenu des victoires incroyables ensemble, mais je pense sincèrement que le meilleur est à venir», a de son côté déclaré Del Toro, qui a rejoint UAE en 2024.

Avec son leader Tadej Pogacar, vainqueur de son cinquième Tour de France, le Mexicain a été très en vue lors de la Grande Boucle: vainqueur de la 2e étape à Barcelone, il est monté sur le podium final, derrière «Pogi» et le Belge Remco Evenepoel, et a remporté le maillot blanc de meilleur jeune devant le grand espoir français Paul Seixas, 19 ans.

Avant cela, Isaac Del Toro avait remporté plusieurs courses cette saison, notamment Tirreno-Adriatico et le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes (ex Dauphiné). Agé de bientôt 28 ans, Pogacar est lui sous contrat avec UAE jusqu'en 2030.