WhatsApp abandonne le numéro de téléphone comme carte de visite, et les criminels s'en frottent les mains. Quels sont les dangers liés aux pseudonymes, pourquoi l'Inde a déjà décidé de tirer la sonnette d'alarme et comment vous protéger.

«cz_binance»: tout le monde connaît ce nom d'utilisateur dans le monde des cryptomonnaies. Il appartient à Changpeng Zhao, le fondateur de la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde. Sur X, sur Instagram, partout. Sauf sur WhatsApp. Lorsque Zhao a voulu s'approprier son propre nom sur cette plateforme, celui-ci était déjà pris. Quelqu'un l'avait devancé, et personne ne sait qui.

Ce cas illustre à petite échelle ce qui risque de mal tourner à grande échelle. WhatsApp met actuellement en place les noms d'utilisateur à l'échelle mondiale. Depuis fin juin, vous pouvez réserver le nom de votre choix dans l'application ; cette fonctionnalité devrait être activée progressivement au cours de l'année.

L'idée est en soi bonne. Au lieu de divulguer automatiquement son numéro de portable à chaque nouveau contact et dans chaque groupe, il suffira à l'avenir d'utiliser un nom tel que «peter.meier». Le numéro restera privé.

Mais cet anonymat a justement un revers. En effet, lorsqu'on ne peut plus être identifié par un numéro de téléphone, il est plus facile de se faire passer pour quelqu'un d'autre.

L'Inde tire la sonnette d'alarme

C'est justement sur le plus important marché WhatsApp au monde que l'on constate toute la gravité du problème. En Inde, plus de 500 millions de personnes utilisent cette application de messagerie. Le portail technologique Techcrunch a mené une expérience sur place en essayant de réserver des noms que l'on associerait à des personnalités connues: «indiamodi» pour le Premier ministre Narendra Modi, par exemple, ou «sharukh.actor» pour la star de Bollywood Shah Rukh Khan. Les deux étaient disponibles sans aucun problème.

Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Début juillet, le ministère indien des Technologies de l'information a ordonné l'arrêt du déploiement de cette fonctionnalité et a ouvert une enquête. Les autorités craignent que ces noms d'utilisateur ne facilitent considérablement la fraude en ligne, le phishing et l'usurpation d'identité d'autorités et de particuliers. À cela s'ajoute un deuxième point: comme les fraudeurs ne sont plus tenus de divulguer leur numéro de téléphone, ils pourront désormais agir de manière nettement plus anonyme.

Meta tente de rassurer. Les noms de personnalités, d'hommes politiques et d'autorités auraient été réservés à l'avance, tout comme certaines variantes évidentes de ceux-ci. Le groupe ne révèle toutefois pas selon quels critères cela se fait, et le cas de Zhao montre que la liste de protection comporte manifestement des lacunes. Meta promet tout de même de prendre en compte les retours d'expérience avant même le lancement officiel.

Pourquoi cette arnaque fonctionne si bien

Ce qui rend les faux noms d'utilisateur si perfides, c'est la crédibilité qu'ils inspirent d'emblée. Imaginons que quelqu'un vous contacte sous le nom d'un entrepreneur bien connu du monde des cryptomonnaies et vous promette des gains mirobolants en échange d'un petit investissement. Méfiant, vous tapez le nom sur Google et le trouvez effectivement sur X et Instagram, associé à un vrai profil vérifié. La vérification, qui était censée vous protéger, confirme l'arnaque.

Pour la Suisse, il ne s'agit pas d'un danger purement théorique. WhatsApp est d'ores et déjà l'un des outils préférés des cybercriminels dans notre pays. L'Office fédéral de la cybersécurité (BACS) a signalé, rien que ces dernières semaines, une vague de piratages de comptes WhatsApp via de faux liens de vote, ainsi qu'une hausse significative des messages de hameçonnage liés à des réservations d'hôtel. Les signalements à ce sujet ont presque triplé en mai par rapport au mois précédent. Les noms d'utilisateur se retrouvent donc dans un environnement où les escrocs opèrent depuis longtemps de manière professionnelle. Ils devraient accueillir avec gratitude ce nouvel outil.

Voici comment vous protéger Réservez votre nom dès que possible. Premier arrivé, premier servi. Assurez-vous d'obtenir le nom de votre choix dans les paramètres, sous «Nom d'utilisateur», avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Surtout si vous utilisez déjà ce même nom sur Instagram ou d'autres plateformes.

Premier arrivé, premier servi. Assurez-vous d'obtenir le nom de votre choix dans les paramètres, sous «Nom d'utilisateur», avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Surtout si vous utilisez déjà ce même nom sur Instagram ou d'autres plateformes. Activez la clé de nom d'utilisateur. C'est le paramètre le plus important de tous: un code supplémentaire que les personnes extérieures doivent connaître pour pouvoir vous écrire via votre nom d'utilisateur. Vous le trouverez sous «Nom d'utilisateur» > «Me contacter par nom d'utilisateur» > «Personnes qui connaissent ma clé». Sans cette clé, personne ne pourra vous contacter en devinant simplement votre nom.

C'est le paramètre le plus important de tous: un code supplémentaire que les personnes extérieures doivent connaître pour pouvoir vous écrire via votre nom d'utilisateur. Vous le trouverez sous «Nom d'utilisateur» > «Me contacter par nom d'utilisateur» > «Personnes qui connaissent ma clé». Sans cette clé, personne ne pourra vous contacter en devinant simplement votre nom. Réfléchissez à tout ce que votre nom peut révéler. Utiliser votre nom complet comme nom d'utilisateur vous rend plus facile à trouver – et fournit aux escrocs des informations pour vous envoyer des messages personnalisés. Un pseudonyme vous offre une meilleure protection.

Utiliser votre nom complet comme nom d'utilisateur vous rend plus facile à trouver – et fournit aux escrocs des informations pour vous envoyer des messages personnalisés. Un pseudonyme vous offre une meilleure protection. Méfiez-vous des noms connus. Un nom d'utilisateur ne constitue pas une preuve d'identité. Si vous recevez un message qui semble provenir d'une entreprise, d'une administration ou d'une personnalité, n'y répondez pas, ne cliquez sur aucun lien et, en cas de doute, renseignez-vous via le canal officiel.

Un nom d'utilisateur ne constitue pas une preuve d'identité. Si vous recevez un message qui semble provenir d'une entreprise, d'une administration ou d'une personnalité, n'y répondez pas, ne cliquez sur aucun lien et, en cas de doute, renseignez-vous via le canal officiel. Sécurisez votre compte à l'aide d'un code PIN. Activez également la vérification en deux étapes (Paramètres > Compte > Vérification en deux étapes). Elle vous protège contre le piratage de votre compte. Résumé créé avec

Vous n'êtes tout de même pas anonyme

Il y a un dernier point qui passe souvent inaperçu dans le débat. Les noms d'utilisateur vous protègent des autres utilisateurs, mais pas de Meta. Un numéro de téléphone reste indispensable pour s'inscrire, et ceux qui utilisent leur nom Instagram également sur WhatsApp facilitent encore davantage la tâche au groupe pour relier leurs données d'une plateforme à l'autre. Cette nouvelle politique de confidentialité a donc un double fond.

Vous pouvez d'ailleurs signaler directement les messages suspects au BACS, via le formulaire de signalement disponible sur antiphishing.ch ou report.ncsc.admin.ch. Plus le nombre de cas signalés est élevé, plus les autorités peuvent alerter rapidement le public sur les nouvelles arnaques.