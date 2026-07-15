C'est souvent en vacances que la batterie d'un smartphone fond à vue d'œil. GPS, photos, chaleur ou recherche permanente du réseau: autant de facteurs qui la mettent à rude épreuve. Heureusement, quelques réglages simples permettent de gagner plusieurs heures d'autonomie, sans avoir besoin d'une batterie externe.

À la plage, la batterie d'un smartphone se vide souvent beaucoup plus vite qu'au quotidien.

Guide anti-panne Vacances: 7 conseils pour faire durer la batterie de ton téléphone

Tu connais sans doute la situation: il est à peine 15 heures, tu cherches un restaurant pour le soir… et ton téléphone n'affiche déjà plus que 12 % de batterie. Pourtant, il était entièrement chargé le matin.

En vacances, le smartphone est davantage sollicité: navigation GPS, appareil photo, écran poussé à sa luminosité maximale sous le soleil et recherche constante du réseau lorsque la couverture est mauvaise. Résultat: la batterie se vide bien plus rapidement qu'à la maison.

Voici sept astuces simples pour tenir jusqu'au soir.

Active le mode économie d'énergie

C'est le moyen le plus simple de prolonger l'autonomie de la batterie. Le mode économie d'énergie réduit l'activité des applications en arrière-plan, limite certains effets visuels et reporte les téléchargements automatiques. Au quotidien, la différence est presque imperceptible.

Sur iPhone: Réglages > Batterie > Mode économie d'énergie, ou directement depuis le Centre de contrôle.

Sur Android, la fonction s'appelle généralement Mode économie d'énergie ou Économiseur de batterie et se trouve dans Paramètres > Batterie.

Tu peux la laisser activée toute la journée sans risque. Au contraire, cela ménage aussi la batterie sur le long terme.

Réduis la luminosité de l'écran

L'écran est de loin le composant qui consomme le plus d'énergie. En plein soleil, le réglage automatique pousse souvent la luminosité au maximum… et ne la redescend pas toujours immédiatement lorsque tu repasses à l'ombre.

Réduis-la manuellement depuis le Centre de contrôle (iPhone) ou les réglages rapides (Android), tout en gardant un écran lisible.

Pense aussi à raccourcir le délai de mise en veille automatique à 30 secondes.

Passe en mode avion lorsque le réseau est mauvais

À l'étranger, la recherche du réseau mobile est l'un des principaux ennemis de la batterie. Lorsqu'il capte mal, le téléphone augmente sa puissance d'émission pour tenter de maintenir la connexion, ce qui consomme énormément d'énergie.

Si tu n'as pas besoin d'être joignable, active simplement le mode avion. Tu pourras toujours utiliser l'appareil photo, écouter de la musique ou consulter des cartes téléchargées.

Le mode avion peut également contribuer à prolonger considérablement l'autonomie de la batterie. Apple

Télécharge tes cartes avant de partir

La navigation est l'une des fonctions les plus gourmandes en énergie, car elle sollicite simultanément le GPS, la connexion internet et l'écran.

Avant de quitter ton hôtel ou ton logement, télécharge les cartes de ta destination via le Wi-Fi.

Google Maps et Apple Plans permettent tous deux d'utiliser des cartes hors ligne. Tu économiseras ainsi de la batterie tout en évitant d'éventuels frais d'itinérance.

Limite les services de localisation

Toutes les applications n'ont pas besoin d'accéder en permanence à ta position.

Applications météo, réseaux sociaux ou boutiques en ligne interrogent souvent le GPS en arrière-plan, ce qui consomme inutilement de l'énergie.

Dans les paramètres de localisation, règle autant que possible les autorisations sur « Lorsque l'app est utilisée » plutôt que « Toujours ».

Évite la chaleur

Les batteries lithium-ion fonctionnent de manière optimale entre 15 et 25 °C. Sur une serviette de plage en plein soleil, un smartphone peut rapidement dépasser les 50 °C.

La chaleur accélère la décharge de la batterie et peut aussi réduire sa durée de vie.

Évite donc de laisser ton téléphone au soleil ou dans une voiture stationnée. À la plage, garde-le à l'ombre, dans ton sac, si possible enveloppé dans un tissu clair.

S'il est très chaud, attends qu'il refroidisse avant de le recharger.

Sous un soleil de plomb, la batterie du portable se décharge beaucoup plus vite. Getty Images

L'astuce méconnue: passer l'écran en noir et blanc

Lorsque chaque pourcentage de batterie compte, il existe une solution radicale: activer les niveaux de gris.

Au-delà du léger gain d'énergie, cette astuce rend surtout les réseaux sociaux beaucoup moins attractifs. Résultat: on passe moins de temps sur Instagram ou TikTok… et davantage à profiter des vacances.

Sur iPhone, la fonction se trouve dans Réglages > Accessibilité > Affichage et taille du texte > Filtres de couleur > Niveaux de gris.

Sur Android, elle est généralement disponible dans Paramètres > Accessibilité > Correction des couleurs > Niveaux de gris.

C'est sans doute la meilleure façon de préserver… à la fois ta batterie et tes vacances.