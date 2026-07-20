Les vacanciers reçoivent des messages WhatsApp contenant de véritables informations de réservation provenant de l'hôtel ou de booking.com. En cliquant sur le lien, ils communiquent directement leurs coordonnées bancaires aux escrocs. L'Office fédéral de la cybersécurité met en garde contre une vague d'attaques de ce type.

À la plage, on court un grand risque de répondre à des messages sans y prêter attention.

À première vue, le message semble anodin. L'hôtel où vous avez réservé vous contacte via WhatsApp, cite votre nom, la date d'arrivée exacte, voire le numéro de réservation. Il vous demande simplement de confirmer à nouveau votre réservation, sous peine d'annulation. C'est précisément cette arnaque qui connaît actuellement un regain d'activité. En Suisse également. L’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) enregistre depuis le printemps une nette augmentation des signalements de ce type.

Pourquoi les escrocs connaissent-ils vos vraies données ?

Ce qui rend cette campagne particulièrement perfide, c'est que les criminels n'inventent rien. Ils se basent sur des réservations réelles. Selon l'OFCS, cela résulte d’une fuite de données survenue en avril, au cours de laquelle des noms, des adresses e-mail, des numéros de téléphone et des dates de séjour ont été dérobés. Dans d’autres cas, les pirates accèdent directement aux systèmes de réservation de certains établissements d’hébergement.

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Le résultat est le même: un message qui connaît tous les détails de votre voyage et qui semble donc crédible. L'OFCS distingue deux variantes. Dans le cas de la menace d'annulation, on vous demande de «confirmer» votre carte de crédit afin de garantir la réservation à venir. Dans le cas de l'arnaque au remboursement, on vous fait croire qu'une erreur s'est produite lors d'une réservation antérieure et que vous avez droit à un remboursement.

Le lien ne mène nulle part, mais vos données, elles, ne disparaîtront pas

Dans les deux cas, le message renvoie vers un formulaire prétendument sécurisé. En réalité, ceux qui cliquent se retrouvent sur un site web frauduleux, qui ressemble à s'y méprendre à la véritable plateforme de réservation. Les données de carte bancaire saisies sur ce site sont directement transmises aux escrocs. Il existe néanmoins des signaux d'alerte. Souvent, la langue utilisée ne correspond pas. Par exemple, lorsqu'un hôtel autrichien communique soudainement entièrement en anglais. Ou lorsque le numéro de l'expéditeur provient de l'étranger.