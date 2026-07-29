Fini la ligne bleue sur fond de carte plate : Google repense son application de navigation en profondeur, pour la première fois depuis une décennie, en proposant désormais une version en trois dimensions de l'environnement. Tour d'horizon de toutes les nouveautés à venir.

La ligne bleue affichée sur la carte en 2D accompagne les utilisateurs depuis les débuts des smartphones. Google s'apprête désormais à tourner cette page. Baptisée «Immersive Navigation», cette évolution est présentée par le groupe comme la plus importante refonte de son système de navigation depuis plus de dix ans. Après plusieurs phases de test, son déploiement s'est accéléré ces dernières semaines.

Une carte tridimensionnelle

Le changement le plus spectaculaire tient à la représentation. Finie la carte vue du ciel: l'utilisateur est désormais plongé au cœur des canyons urbains. Bâtiments, ponts et relief sont reproduits avec un grand réalisme. Selon Google, l'IA «Gemini» génère ces images à partir de Street View et de vues aériennes. L'objectif est de permettre aux utilisateurs de s'orienter grâce à des repères visuels réels plutôt qu'à des symboles abstraits.

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Voies de circulation, feux tricolores et bâtiments transparents

C'est justement en circulation urbaine que l'application affiche désormais clairement les différentes voies, les passages piétons, les feux tricolores et les panneaux «Stop». Les bâtiments situés avant un embranchement délicat deviennent transparents, ce qui permet de voir ce qui se trouve derrière. C'est ce genre de détail qui fait toute la différence lorsque quatre sorties presque identiques se trouvent côte à côte.

Regard vers l'avenir

À l'approche des manœuvres les plus délicates, la carte effectue automatiquement un zoom arrière afin d'élargir la vue sur l'itinéraire. Cette perspective permet d'anticiper le choix de la bonne voie, plutôt que de devoir réagir dans l'urgence au dernier moment.

Des messages vocaux comme ceux du passager avant

Google a également revu les instructions vocales. Elles se veulent désormais plus naturelles, avec des formulations du type: «Laisse passer cette sortie et prends la suivante.» Un ton moins directif, qui donne davantage l'impression d'être guidé par une personne assise à ses côtés.

Plus d'informations sur l'itinéraire alternatif

Lorsque l'application propose un itinéraire alternatif, elle en précise désormais immédiatement les raisons, par exemple un trafic plus fluide au prix de quelques minutes de trajet supplémentaires. Les utilisateurs peuvent ainsi décider en toute connaissance de cause s'ils souhaitent ou non modifier leur parcours.

Arrivée sans avoir à chercher

À l'approche de la destination, Google Maps affiche un aperçu Street View afin de permettre aux utilisateurs d'identifier immédiatement le bâtiment recherché. Si un numéro de rue a été renseigné, l'application indique l'entrée correspondante, le bon côté de la chaussée et, lorsque c'est possible, suggère même une place de stationnement à proximité.

«Ask Maps» – le chatbot intégré à la carte

L'autre grande nouveauté est l'intégration directe d'un assistant Gemini à Google Maps. Les utilisateurs peuvent lui poser des questions en langage courant, par exemple: «Où puis-je recharger mon téléphone sans devoir faire la queue dans un café?» La réponse s'accompagne alors d'une carte adaptée. L'outil permet également d'organiser des excursions complètes, avec plusieurs étapes, réservations et lieux enregistrés.

Une nouvelle icône et un compteur de vitesse pour la voiture

Google a également modernisé l'icône de son application en y intégrant le symbole de Gemini. Sur Android Auto, les utilisateurs disposent désormais d'un compteur de vitesse directement affiché à l'écran, un ajout pratique pour mieux contrôler son allure et éviter les excès de vitesse involontaires.

Le déploiement a commencé aux États-Unis. Google ne donne pas de date pour la Suisse, et les règles strictes de l'UE concernant les données de localisation risquent davantage de freiner que d'accélérer le lancement dans notre pays. Pour l'instant, le système de navigation ne prend en charge que l'anglais américain et l'anglais indien.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.