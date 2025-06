L'IA aide les parents à créer des histoires uniques en un clin d'œil. Le bon usage des médias est ici décisif. Image: KI, généré avec Adobe Firefly

L'IA crée de nouvelles possibilités, mais comporte aussi des risques. Swisscom donne des conseils ludiques sur l'utilisation des médias.

Parents, marraines et tantes le savent bien : la journée a été longue et les enfants souhaitent encore une histoire avant d'aller se coucher - mais pas n'importe laquelle ! Les enfants ont une idée précise de ce dont elle doit parler : de princesses monstrueuses, de dauphins barbus ou de la visite du mille-pattes au salon de manucure.

Si vous avez besoin d'aide pour raconter une histoire personnelle, vous pouvez recourir à un outil pour faire briller les yeux des enfants : Avec l'aide d'une IA de texte, les adultes peuvent facilement enrichir leurs idées d'histoire personnelle pour la nuit avec des inserts de texte ou des images. Cela ne remplace certes pas les humains, mais offre des possibilités supplémentaires amusantes et passionnantes.

IA: l'éducation aux médias par la créativité

L'intelligence artificielle peut créer des textes créatifs, par exemple des histoires pour le soir. Avec le bon prompteur, les parents décident, sur la base de leurs propres idées, où doit aller le voyage et racontent eux-mêmes l'histoire. L'IA sert alors d'outil. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement ?

Après avoir rassemblé les souhaits qui doivent figurer dans l'histoire, on passe à l'étape suivante : les parents créent un ordre aussi clair que possible, c'est-à-dire un prompt, pour l'IA. Par exemple : "Raconte une histoire amusante pour s'endormir sur la courageuse chouette Elfriede en pleine chasse au trésor dans la Forêt Noire".

Une fois que l'IA a créé l'histoire, les parents peuvent la personnaliser. La chouette trouvera-t-elle un compagnon de route dans sa quête du trésor ou devra-t-elle résoudre des énigmes ? Ceux qui cherchent encore des images adaptées à l'histoire peuvent les créer eux-mêmes très facilement avec une IA d'images.

Guide de l'IA : conseils et inputs

L'intelligence artificielle comporte des risques comme les fake news, mais elle offre aussi des opportunités. Une approche créative et exploratoire de l'IA aide les adolescents et les parents à se protéger contre ces risques et à se familiariser avec l'IA. L'approche ludique renforce la confiance en leurs propres capacités.

Avec une nouvelle campagne, Swisscom veut soutenir les parents et les enfants dans l'utilisation responsable de l'IA et montrer que d'innombrables possibilités peuvent être découvertes grâce aux nouvelles technologies. L'histoire est centrée sur un spot mettant en scène Mia, six ans, et son père qui, à l'aide de l'IA, crée une histoire personnalisée sur une princesse qui voudrait aussi être un monstre.

En outre, Swisscom publie un guide numérique sur la plateforme Swisscom Campus qui aide à se familiariser avec le thème de l'IA.

