Se déplacer en ville en voiture ou en scooter électrique ? L'e-mobilité soulage le trafic, en termes de bruit et d'émissions, mais ne devrait pas remplacer le vélo ou la marche à pied. Photo : Pixabay, Mircea Iancu

Celui qui veut se déplacer de manière plus durable avec une voiture électrique doit tenir compte de certaines choses au préalable. Swisscom montre comment les entreprises peuvent passer à l'électrique.

En collaboration avec Swisscom In Kooperation mit Swisscom

Pas beaucoup de temps ? blue News te résume l'essentiel Les voitures à propulsion électrique sont une alternative très appréciée aux véhicules à moteur à combustion.

L'e-mobilité peut être durable si les véhicules sont produits dans le respect de l'environnement, s'ils sont utilisés en remplacement d'une voiture à moteur à combustion et s'ils sont chargés avec du courant issu d'énergies renouvelables.

Swisscom convertit entièrement sa flotte de véhicules en Suisse à l'électromobilité d'ici 2030. Montre plus

Dans de nombreuses villes suisses, le vélo a depuis longtemps remplacé la voiture - et ce pour une bonne raison : le vélo maintient en forme, est écologique et évite de devoir chercher des places de stationnement. Malheureusement, il n'est pas adapté à tous les trajets - par exemple avec beaucoup de bagages, en cas de précipitations ou lorsque le chemin vers le travail ou l'université est tout simplement trop long.

Ces dernières années, l'électromobilité a considérablement gagné en importance en Suisse et les stations de recharge publiques sont de plus en plus nombreuses. Les voitures électriques sont de plus en plus populaires, car elles offrent une expérience de conduite silencieuse et agréable. Mais - l'e-mobilité est-elle vraiment durable ?

Pas de remplacement du vélo

Les voitures électriques ne sont une solution de mobilité recommandable que dans certaines circonstances : lorsqu'elles sont produites dans le respect de l'environnement, qu'elles remplacent des voitures à moteur à combustion et qu'elles sont rechargées avec du courant issu d'énergies renouvelables. La marche à pied et le vélo obtiennent toutefois de bien meilleurs résultats, sont plus agréables et permettent de rester en forme.

En Suisse, de plus en plus d'entreprises optent pour l'e-mobilité. Pour tous ceux qui doivent parcourir de longues distances pour leur travail, transporter beaucoup de marchandises ou atteindre des endroits isolés, les voitures électriques peuvent être une bonne alternative, car elles roulent sans émissions et ont un meilleur bilan climatique que les moteurs à combustion s'ils utilisent de l'électricité verte.

En Suisse, le mix électrique est composé à plus de 75% d'énergies renouvelables. Pour la recharge des voitures électriques, cela signifie qu'elles roulent en grande partie avec une énergie respectueuse de l'environnement. Ceux qui souhaitent réduire encore leur empreinte écologique rechargent leur voiture électrique sur l'installation photovoltaïque de leur domicile.

Swisscom transforme sa flotte de véhicules

Les techniciens de service* de Swisscom sont également tributaires de la mobilité. Ils assurent la maintenance des antennes dans les régions de montagne reculées et rendent visite aux clients dans tout le pays. Avec 2500 véhicules utilitaires et voitures particulières, Swisscom gère l'un des plus grands parcs automobiles d'entreprise de Suisse. Celui-ci doit être entièrement converti à l'e-mobilité d'ici 2030.

«Notre flotte de véhicules est responsable de la moitié de nos émissions directes de CO2. Grâce au passage complet à l'électromobilité prévu à partir de 2030, les émissions Scope 1 de notre flotte seront réduites à zéro en termes nets. C'est une contribution considérable à notre objectif de zéro net.» Michael Klasa Head of Mobility de Swisscom

Les moteurs émettent de grandes quantités de CO2 et d'autres gaz à effet de serre lors de la combustion des carburants, ce qui nuit à la qualité de l'air et génère une importante empreinte carbone. En passant aux voitures électriques, les entreprises apportent une contribution importante à la protection du climat. Mais il faut savoir que le vélo reste la solution la plus durable et qu'il permet de garder la forme.