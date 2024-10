Teste tes compétences en matière de médias sur le Swisscom Campus et gagne des billets VIP pour un match international. Pexels, Kampus Production

Gagne l’un des cinq billets VIP pour le match Suisse – Serbie grâce au concours de Swisscom. Pour participer, rien de plus simple: réponds à cinq questions sur les médias numériques.

Pas beaucoup de temps ? blue News te résume l'essentiel Swisscom met en jeu cinq billets VIP pour le match Suisse – Serbie du 15 novembre.

Pour participer, teste tes connaissances en matière de médias sur le Swisscom Campus

Date limite de participation: 15 octobre 2024. Montre plus

Tu as toujours voulu en savoir plus sur la manière de détecter les escroqueries sur Internet ou sur le fonctionnement de l’intelligence artificielle? Sur le Swisscom Campus, tu trouveras des informations gratuites sur l’utilisation des médias numériques au quotidien: des vidéos, des guides, des webinaires et des conseils.

Renforcer tes compétences en matière de médias te permet de surfer en toute sécurité sur le web. Et te donne en plus la possibilité de gagner des billets VIP pour un match de football.

Les compétences médias récompensées

Depuis de nombreuses années, Swisscom s’engage pour de meilleures compétences en matière de médias en transmettant des connaissances fondamentales sur l’utilisation des médias numériques, que ce soit pendant les loisirs, au travail ou à l’école. Sur le Swisscom Campus, tu trouveras non seulement des conseils et des astuces, mais aussi des cours sur les médias.

Réponds aux cinq questions du quiz sur la cybersécurité, l’utilisation des médias et l’intelligence artificielle, et n’hésite pas à explorer le Swisscom Campus pour contrôler tes réponses et accéder à de nombreuses autres connaissances utiles.

Avis aux fans de foot et aux pros de médias!

Le troisième et dernier match à domicile de l’UEFA Nations League, Suisse – Serbie, aura lieu le vendredi 15 novembre à 20h45 au Letzigrund à Zurich.

Et si tu préfères suivre le match à la télévision, il vaut tout de même la peine de participer au quiz du Swisscom Campus. En effet, en répondant aux questions, tu peux tester tes connaissances en matière de médias et apprendre à identifier les dangers du web, à protéger ta sphère privée et à utiliser les médias sociaux de manière responsable.

