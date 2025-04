Fini le minimalisme légendaire de la page d'accueil de Google avec son logo, une barre de recherche et deux boutons. Après plus de 20 ans sans grand changement, sa page d’accueil va évoluer. Place à une expérience plus vivante, interactive… et ultra-personnalisée.

Nicolas Barman Barman Nicolas

Lors de l’événement Search Central Live à Madrid mercredi dernier, Google a annoncé une refonte de son interface desktop, avec l’intégration de Discover, son flux d’actualités personnalisées, et de widgets « En un coup d’œil ».

Une évolution qui vise à enrichir l’expérience utilisateur sans pour autant sacrifier la simplicité.

Une première dans l’histoire du site: le flux Discover

Longtemps réservé aux environnements mobiles, le flux Discover fait donc ses premiers pas sur la homepage de Google.

Ce fil d’actualités intelligent, qui s’adapte aux centres d’intérêt de chaque utilisateur, viendra désormais s’afficher sous la barre de recherche principale, rendant la page scrollable – une première dans l’histoire du site.

Also interesting Discover expanding to desktop and even more personalization on SERP pic.twitter.com/JwyuU1g29U — Gianluca Fiorelli (@gfiorelli1) April 9, 2025

Concrètement, les utilisateurs verront apparaître une sélection d’articles basés sur leur historique de navigation, une démarche clairement orientée vers la personnalisation et l’instantanéité.

Des widgets pour une info «en un coup d’œil»

Outre Discover, Google introduit également une série de widgets pratiques directement sur sa page d’accueil : météo, résultats sportifs, rappels issus de Google Agenda ou encore liens vers les sites les plus visités.

Une personnalisation plus poussée

L’un des axes majeurs de cette refonte est la personnalisation renforcée. Les utilisateurs auront la possibilité de suivre des thématiques spécifiques, afin de faire remonter dans leur flux des contenus encore plus pertinents.

Une refonte en phase de test… pour l’instant

Si aucune date de déploiement global n’a été annoncée, la fonctionnalité est déjà en test auprès d’un public restreint aux États-Unis, notamment chez les utilisateurs ayant activé le suivi de leurs activités web.

Selon les dernières informations, une notification subtile apparaîtra dans le coin inférieur droit de l’écran pour inviter l’utilisateur à découvrir cette nouvelle façon de s’informer.

L’objectif global est clair : faire évoluer la recherche classique vers un modèle plus assisté, plus intuitif et plus personnalisé.