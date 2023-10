Or et argent: ces métaux précieux sont présents dans de nombreux appareils que nous utilisons au quotidien, parmi lesquels on retrouve les smartphones. En rapportant les appareils que vous n’utilisez plus, vous permettez à de nouveaux équipements de bénéficier de ces matériaux.

Les vieux portables ne sont aucunement des ordures. Il est tout autant déplorable de les abandonner sans les utiliser. Pexels, Mart Productions

Pas beaucoup de temps ? blueNews te résume l'essentiel Les smartphones regorgent de matières premières telles que l’or et l’argent.

Il vaut la peine de les valoriser en les recyclant et en les réutilisant dans de nouveaux appareils.

Les opérateurs mobiles comme Swisscom rachètent de vieux portables et proposent des occasions à la vente. Montre plus

La Suisse est-elle riche en matières premières? D’autres pays nous précèdent, et de loin, sur la liste des plus gros fournisseurs de matières premières: la Chine avec l’or, le Chili avec le lithium et les États-Unis, d’où provient une part importante du pétrole.

En Suisse, presque qu’aucun combustible fossile ou métal n’est extrait. Toutefois, Monica Vogel, géologue et co-présidente de l’Association suisse des géologues, affirme: «La Suisse dispose de nombreux métaux». Mais nous les exploitons peu.

Un trésor caché

Mais alors, où les matières premières de la Suisse se cachent-elles? «Dans nos caves», révèle Monica Vogel. On pourrait croire à une blague, mais c’est la vérité: de nombreux appareils, que nous utilisons au quotidien, renferment des métaux précieux. En majorité, il s’agit de smartphones et de tablettes.

L’or est présent dans la batterie, le gallium dans l’écran, l’argent dans le circuit imprimé. Qui aurait soupçonné que tout cela se cachait dans un banal smartphone? Swisscom

«Notre environnement domestique et professionnel est une véritable mine moderne», poursuit la géologue. On appelle cela l’exploitation des mines urbaines («urban mining» en anglais). Si ces ressources étaient utilisées, il serait possible de réduire significativement les émissions de CO2.

«De nombreux métaux dorment dans nos caves, sans qu’ils soient revalorisés. Mon objectif est de les réintroduire dans le circuit.» Monica Vogel géologue

En effet, exploiter de nouvelles matières premières dans les mines exige des ressources considérables et engendre une énorme quantité d’émissions de CO2. Il est donc plus respectueux de l’environnement de réutiliser les matériaux de ces appareils inutilisés. Les smartphones renferment de nombreuses ressources telles que l’or, le nickel, le cobalt, le titane et l’aluminium.

Pour une économie circulaire

Pour des raisons écologiques, il est souhaitable que les matières premières des anciens appareils soient réintroduites dans le circuit et soient recyclées. L’exploitation des mines urbaines profite du potentiel des matières premières déjà disponibles.

Le plus grand défi est de faire en sorte que les appareils inutilisés soient recyclés et non plus abandonnés dans les caves ou les tiroirs.

Les smartphones contiennent une part importante de plastique (56%), de métaux (25%) ainsi que de verre et de céramique (16%). Swisscom

Les vieux portables ne sont aucunement des ordures. Il est tout autant déplorable de les abandonner sans les utiliser.

Pour réintroduire les matières premières des portables inutilisés dans le circuit, différentes options existent: éliminer les anciens appareils, les donner à quelqu’un d’autre, en faire don à une association, les faire réparer ou les vendre. En effet, chaque ancien portable est une petite mine regorgeant de matières premières.

Que faire de nos anciens smartphones? Donnez l’appareil que vous n’utilisez plus et soutenez la fondation SOS Villages d’Enfants Suisse: Mobile Aid

Vendez votre smartphone ou votre tablette d’occasion et gagnez de l’argent: Buyback

Achetez votre smartphone d’occasion et non neuf: Refreshed Montre plus