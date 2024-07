Connaître les bonnes possibilités de recharge pour les voitures électriques, c’est ne pas devoir attendre longtemps sur le siège du passager. Pexels, Tim Gouw

Si tu te promènes sur les routes suisses, tu verras de plus en plus de stations de chargement pour les voitures électriques. Grâce aux conseils pour une recharge efficace, ta voiture électrique t’amènera à bon port en toute fiabilité.

Que ce soit à la maison, sur les aires d’autoroute ou sur les parkings de centres commerciaux, on trouve désormais des stations de chargement un peu partout. Comme les voitures électriques sont écocompatibles, silencieuses et économiques, elles ont gagné en popularité ces dernières années.

Des entreprises comme Swisscom ainsi que de nombreux automobilistes et touristes ont fait le choix de passer aux véhicules électriques, car ils produisent bien moins d’émissions de CO2 que les moteurs à combustion.

Pour se rendre d’un point A à un point B de manière fiable et économique, il suffit donc de brancher sa voiture électrique – n’est-ce pas?

Charger au lieu de faire le plein

L’autonomie d’une voiture électrique varie en fonction du modèle, de la capacité de la batterie et des conditions de conduite. Les voitures électriques modernes ont une autonomie de 200 à 500 kilomètres par charge, et certaines dépassent même les 600 kilomètres.

Afin de permettre aux propriétaires de voitures électriques de recharger facilement leur véhicule en dehors de chez eux, de plus en plus d’entreprises et de villes construisent des stations de chargement publiques.

Dans la ville de Lucerne, des places de stationnement avec des possibilités de recharge sont régulièrement aménagées: des places situées aujourd’hui en zone bleue seront par exemple transformées en places de stationnement dites de zone verte.

Recharger en déplacement comme à la maison

Pour faire le plein d’une voiture à essence ou diesel, il faut généralement se tenir à côté de sa voiture, alors qu’il est possible d’aller faire ses courses, de boire un café ou d’aller se promener tout en rechargeant sa voiture électrique.

La plupart des voitures électriques ont déjà récupéré 250 à 300 kilomètres d’autonomie en 20 minutes et, pour celles et ceux qui sont pressés, cela suffit largement jusqu’à la prochaine escale.

Il est en outre particulièrement pratique de recharger sa voiture à la maison. Avec sa propre Wallbox, c’est-à-dire une station de chargement murale, le véhicule est rechargé rapidement et en toute sécurité dans un garage ou sur une place de stationnement.

De nombreuses Wallbox proposent des fonctions supplémentaires, par exemple une gestion des accès ou une facturation propre de l’électricité.

Une infrastructure en pleine croissance

L’infrastructure pour la mobilité électrique ne cesse de se développer. «Chez Swisscom, nos conductrices et conducteurs ont la possibilité, sur de nombreux sites, de se procurer directement l’électricité nécessaire à leur véhicule électrique grâce aux installations photovoltaïques placées sur nos toits», explique Michael Klasa, Head of Mobility chez Swisscom et responsable du projet d’électrification.

«Pendant qu’ils effectuent leurs activités sur les différents sites, le véhicule est rechargé avec de l’électricité durable: une situation gagnant-gagnant pour les conductrices et conducteurs, l’environnement et l’entreprise» Michael Klasa Head of Mobility chez Swisscom

Préserver la batterie

La charge rapide à une station de chargement sollicite un peu plus la batterie que la charge lente à la maison. Mais ce qui est déterminant, c’est le pourcentage de charge.

La plupart des fabricants recommandent de charger la batterie à 80% ou 90%. En effet, en ne chargeant qu’à 80%, les différentes cellules de la batterie sont préservées, ce qui prolonge sa durée de vie.

Swisscom passe aux voitures électriques

Que ce soit pour des installations, des réparations ou des contrôles d’appareils, Swisscom se rend quotidiennement chez ses clientes et clients dans toute la Suisse. Comme l’entreprise convertira tous ses véhicules de tourisme à l’électricité d’ici début 2025, ces visites se feront de plus en plus souvent avec de nouvelles voitures électriques.

Au total, Swisscom intègrera progressivement plus de 1200 nouvelles voitures électriques dans sa flotte, ce qui en fait l’une des plus grandes flottes d’entreprise électriques de Suisse.