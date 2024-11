Aujourd’hui, les écoliers savent déjà que l’intelligence artificielle les aide à faire leurs devoirs; ils sont cependant moins conscients que l’IA se trompe parfois. Pexels, Tima Miroshnichenko

En Suisse, 70% des jeunes de 15 à 19 ans utilisent déjà l’IA. Il est cependant important de l’utiliser de manière responsable. Grâce à ces conseils, les parents et les enseignants peuvent préparer les écoliers au monde numérique.

En collaboration avec Swisscom En collaboration avec Swisscom

Pas beaucoup de temps ? blue News te résume l'essentiel L’intelligence artificielle est désormais également utilisée à l’école.

Les parents et les enseignants doivent donc aider les enfants à apprendre à utiliser l’IA et les médias numériques de manière responsable.

Dans le guide gratuit «enter» , les parents ont la possibilité d’en apprendre plus sur l’IA dans l’enseignement. Montre plus

Lorsque l’on parle d’intelligence artificielle à l’école avec des enfants, on entend surtout dire que les programmes d’intelligence artificielle sont un passe-temps amusant dans la cour de récréation. Par exemple, lorsqu’elle répond à des plaisanteries comme «Pourquoi la vache ne donne-t-elle pas de lait au chocolat?».

L’IA est de plus en plus utilisée dans l’enseignement: les enseignants suivent les progrès de leurs élèves grâce à des programmes d’IA, et des applications d’apprentissage personnalisées aident les enfants à approfondir leurs connaissances.

Utiliser l’IA correctement et en toute sécurité

L’IA, si elle est utilisée correctement, est un atout pour le processus d’apprentissage. Mal utilisée, l’IA comporte des risques tels que les fausses informations ou la dépendance à cette technologie. C’est pourquoi il est important que les parents et les enseignants apprennent aux enfants à utiliser l’IA et les médias numériques de manière responsable et critique.

L’IA collecte et analyse les données saisies et les réutilise en tant que données dites d’entraînement. Pour éviter que les données ne tombent entre de mauvaises mains et que l’IA ne les utilise à des fins non autorisées, il est préférable que les enfants et les adolescents ne partagent pas d’informations personnelles avec elle.

L’IA peut également renforcer la discrimination, car elle est entraînée sur des sources de données qui contiennent des préjugés. Apprendre aux enfants à remettre en question les sources et à examiner les informations de manière critique les prépare au monde numérique et renforce leurs compétences sociales.

L’IA fait aussi des erreurs

Certains écoliers ont peut-être déjà abusé de l’excuse selon laquelle leurs devoirs auraient été mangés par le chien, et ont désormais repéré une nouvelle possibilité de faire leurs devoirs avec l’IA.

Pour que les enfants apprennent à penser de manière indépendante, le soutien des parents ou d’autres adultes de référence est nécessaire. Discute avec les enfants du fait que l’IA ne donne pas toujours les bonnes réponses. Il vaut la peine de vérifier soi-même les réponses générées par l’IA.

Guide «enter»

Pour de nombreux parents, l’intelligence artificielle est un terrain inconnu. Selon des enquêtes, 76% des adultes dans le monde sont préoccupés par la désinformation causée par l’IA. D’autres s’inquiètent de savoir si les enfants apprennent encore quelque chose par eux-mêmes à cause de l’IA.

Les statistiques montrent que 76% des jeunes de 14 à 20 ans n’ont jamais parlé de l’utilisation de l’IA à l’école et qu’il n’existe pas de réglementation uniforme à ce sujet. Cela rend le rôle des parents en tant que modèles d’autant plus important: ils devraient également faire des pauses de médias et expliquer aux enfants pourquoi c’est important.

Dans le guide gratuit enter de Swisscom, distribué dans les écoles et publié en ligne, les parents trouveront des informations utiles et des conseils pour la vie quotidienne. Sur le Swisscom Campus, tu trouveras encore plus de précieuses connaissances sur l’utilisation responsable des médias numériques.

L’IA à l’école: conseils aux parents et aux enseignant·e·s

1. Informer et accompagner dès le plus jeune âge Explique très tôt aux enfants comment fonctionnent l’IA et les algorithmes. Huit ans est un bon âge pour commencer l’initiation. Montre plus

2. Promouvoir l’esprit critique Encourage les enfants et les jeunes à remettre en question les sources et à examiner les informations de manière critique. Le meilleur moyen d’y parvenir est d’utiliser des exemples actuels. Montre plus

3. Enseigner l’éthique numérique Discute de questions morales sur l’IA: quelles données partages-tu et quand? Qui est responsable des erreurs de l’IA? Montre plus

4. Acquérir des expériences pratiques Favorise la compréhension de l’IA de manière ludique en proposant des tâches qui allient connaissances techniques et pensée critique. Demande par exemple aux enfants d’écrire un petit programme ou de créer des vidéos. Montre plus

5. Montrer l’exemple Les enfants s’inspirent de modèles. Montre que toi aussi tu as une attitude responsable vis-à-vis des médias et que tu fais des pauses, et explique pourquoi c’est important. Montre plus

6. Rester en contact Les parents, les enseignants et les enfants peuvent parler ensemble de l’IA lors de soirées de parents ou d’ateliers scolaires, développer des solutions et apprendre les uns des autres. Montre plus