Si vous avez encore un vieux téléphone portable à la maison, vous pouvez en faire don le 24 mai dans l'un des 30 magasins Coop. La recette sera reversée à 100 % à la fondation SOS Villages d'Enfants Suisse. Photo : Pexels, Andy Barbour

Les téléphones portables inutilisés ne doivent être ni jetés à la poubelle ni rangés dans un tiroir ! Donner son ancien smartphone à Swisscom Mobile Aid à l'occasion de la "Journée de la bonne action" du 24 mai, c'est contribuer à l'économie circulaire et soutenir les enfants dans le besoin.

En collaboration avec Swisscom

Pas beaucoup de temps ? blue News te résume l'essentiel Les matières premières des téléphones portables inutilisés peuvent être recyclées, ce qui contribue à la protection de l'environnement et à l'économie circulaire.

Lors de la Journée de la bonne action du 24 mai, les téléphones portables peuvent être déposés dans plus de 30 magasins Coop.

Grâce au programme "Swisscom Mobile Aid", les appareils restitués seront recyclés ou revendus, les recettes étant reversées à 100% à SOS Villages d'Enfants. Montre plus

Attention aux utilisateurs de téléphones portables* : Le samedi 24 mai, l'action participative de Coop à l'échelle nationale à l'occasion de la "Journée du bon jour" aura lieu pour la sixième fois. SOS Villages d'Enfants, partenaire de cette initiative, est nouvellement de la partie avec Swisscom Mobile Aid.

En donnant un téléphone portable inutilisé, vous faites une double action : vous préservez les ressources et vous soutenez des projets sociaux pour les enfants dans le besoin. Le 24 mai, des boîtes de collecte seront à disposition dans plus de 30 magasins Coop.

Donner son téléphone portable et faire une bonne action

En collaboration avec différentes entreprises suisses, Swisscom remettra tous les téléphones portables collectés dans le circuit. Les téléphones portables en état de marche sont réparés et revendus, les appareils défectueux sont remis en état et les matières premières sont recyclées. Les recettes de la vente et du recyclage sont reversées à 100 % à SOS Villages d'Enfants.

Les téléphones portables donnés permettent aux enfants en situation difficile d'avoir un avenir. Depuis le début du programme Mobile Aid en 2012, Swisscom a déjà collecté 1, 2 million de téléphones portables, permettant ainsi de servir plus de cinq millions de repas à des enfants dans le besoin.

Sauver les matières premières grâce à l'économie circulaire

Bien que les téléphones portables contiennent des matières premières importantes, on estime que huit millions de téléphones portables traînent encore en Suisse sans être utilisés. Cela correspond à 240 kilogrammes d'or, 2 400 kilogrammes d'argent et 120 000 kilogrammes de cuivre - une véritable mine d'or.

L'extraction des matières premières pour les appareils neufs entraîne des émissions de CO2 élevées et pollue l'environnement. Pourtant, ces matières premières peuvent être recyclées sans problème à partir d'appareils usagés et sont ainsi réintroduites dans le circuit.

Participe toi aussi à la journée de la bonne action et fais don de ton smartphone usagé à une bonne cause.