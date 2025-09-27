E-mobilitéDe zéro à plein : la recharge de ta voiture électrique est aussi simple que cela
Mario Stübi
27.9.2025
La flotte de voitures de tourisme de Swisscom roule à 100 % à l'électricité depuis avril. L'e-mobilité est également de plus en plus appréciée par les automobilistes*. Ces conseils aident à la routine de recharge.
27.09.2025, 23:25
Pas beaucoup de temps ? blue News te résume l'essentiel
L'e-mobilité présente de nombreux avantages, même les entreprises s'y mettent.
Avec une bonne préparation, le passage du ravitaillement à la recharge se fait en un clin d'œil, et c'est même un plaisir.
Swisscom entretient l'un des plus grands parcs automobiles d'entreprise de Suisse. Depuis avril 2025, l'ensemble de la flotte de voitures de tourisme roule entièrement à l'électricité.
Silencieux, durable et facile à charger ? L'e-mobilité présente certains avantages et constitue une bonne solution de mobilité, à condition que les voitures électriques soient produites dans le respect de l'environnement, qu'elles remplacent des voitures à moteur à combustion et qu'elles soient chargées avec du courant issu d'énergies renouvelables.
Pour certains automobilistes*, le passage à l'e-mobilité demande toutefois un temps d'adaptation, car il s'agit désormais de charger au lieu de faire le plein. Des questions comme "Comment recharger une voiture électrique ? Où puis-je trouver la prochaine station de recharge ? Et que se passe-t-il en route ?", car le réseau de recharge en Suisse est très bon et en constante expansion.
Avec un peu de préparation et le soutien d'applications et de guides, la recharge devient un jeu d'enfant et plus rien ne s'oppose à la transition vers l'e-mobilité.
Charger au lieu de faire le plein
En Suisse, il existe déjà 17 000 stations de recharge pour voitures électriques. Grâce à des applications comme Evpass, les automobilistes* trouvent la meilleure station de recharge à proximité et peuvent même gérer le processus de recharge et les coûts.
La durée et l'autonomie de recharge des voitures électriques se sont considérablement améliorées et les automobilistes sont de moins en moins dépendants des stations de recharge. De nombreuses places de parking, par exemple sur le lieu de travail ou devant le supermarché, disposent de possibilités de recharge. Que ce soit pendant le déjeuner, les courses ou une pause, la voiture électrique se recharge pendant que tu profites de ton temps.
La solution la plus pratique est la borne de recharge à domicile : de plus en plus de propriétaires* installent des bornes de recharge et facturent les coûts supplémentaires aux locataires par une taxe de stationnement légèrement plus élevée. L'électricité est moins chère que l'essence et provient directement de Suisse.
Swisscom s'adapte
Avec 2500 véhicules utilitaires et voitures de tourisme, Swisscom gère l'un des plus grands parcs automobiles d'entreprise de Suisse. Depuis avril, la flotte de voitures de tourisme est entièrement convertie à l'e-mobilité. 1400 voitures électriques ont été commandées à cet effet et sont actuellement distribuées à tous les collaborateurs disposant d'une voiture de fonction.
La mobilité est l'un des principaux moteurs des émissions de CO2 de l'entreprise. C'est pourquoi Swisscom s'est fixé pour objectif de réduire de moitié les émissions directes de CO2 de sa flotte de véhicules d'ici 2025 et de les éliminer complètement d'ici 2030.
Cinq avantages de l'e-mobilité
1. Sécurité de planification
Le système de l'ordinateur de bord indique quand il est temps de recharger la batterie - avant même que celle-ci ne s'épuise.
Pour 15-20 francs, les automobilistes* peuvent recharger leur voiture électrique pour 400-600 km. En comparaison, l'essence coûte trois fois plus cher pour le même trajet. Des applications aident à faire le calcul.
Alors que les voitures traditionnelles achètent de l'énergie à l'étranger, l'électricité des voitures électriques provient directement de Suisse - souvent même de leur propre toit. Avec de nouvelles lois, l'énergie solaire devient encore plus accessible.
