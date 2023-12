Les gadgets et les smartphones sont des cadeaux très appréciés, mais sont-ils durables? Six idées pour offrir des cadeaux qui durent longtemps. Swisscom

Pendant la période de Noël, on aime se faire plaisir et gâter généreusement son entourage. Tu trouveras ici six idées cadeaux durables qui feront le bonheur de tes amis, de ta famille ou de tes enfants.

Pas beaucoup de temps ? blueNews te résume l'essentiel Nous te donnons six conseils pour des idées cadeaux durables.

Si tu n’as pas d’idée de cadeau, les bons sont une solution judicieuse.

Les cadeaux ne doivent pas être les plus chers possibles, mais procurer du bonheur le plus longtemps possible. Montre plus

Il n’est pas nécessaire d’offrir le dernier smartphone ou la console de jeux à la mode. Grâce à ces six idées cadeaux, tu peux faire plaisir de manière plus durable.

1. Une batterie externe pour les fans d’activités en plein air

As-tu déjà eu l’impression que ta batterie durait moins longtemps que d’habitude en hiver? Tu as tout à fait raison. Les batteries des portables fonctionnent mieux entre 10 et 35 degrés Celsius. Leurs performances chutent considérablement en cas de température négative, ce qui peut poser problème lors d’une sortie à ski ou d’une randonnée hivernale.

Les personnes qui sont souvent à l’extérieur en hiver apprécieront une batterie externe. Cela permet non seulement de charger les batteries des smartphones, mais aussi les écouteurs sans fil. Une station de chargement externe de ce type permet de prolonger la durée de vie de ces appareils. (Conseil de pro: s’il fait froid, place si possible ton téléphone portable dans un endroit chaud.)

2. Une deuxième vie pour les téléphones

Que faire de son ancien smartphone lorsqu’on en achète un nouveau? Souvent, c’est juste la batterie qui commence à faiblir, mais il est encore utilisable. On le met donc dans son tiroir à fouillis, car on ne sait jamais: peut-être en aura-t-on encore besoin.

Il est plus judicieux de l’offrir à quelqu’un d’autre. Peut-être que tes parents auraient bien besoin d’un téléphone plus récent, ou que ton filleul est en âge d’avoir son premier smartphone? Pourquoi ne pas faire remplacer l’écran ou la batterie, réinitialiser l’appareil et effacer toutes les données pour le glisser sous le sapin de Noël? Et si tes connaissances sont déjà toutes équipées de bons appareils, il est possible de vendre ton téléphone d’occasion grâce à Swisscom Buyback.

De nos jours, les appareils usagés sont reconditionnés: les téléphones portables d’occasion sont moins chers que les appareils neufs et, selon le fournisseur, ils possèdent même une garantie.

3. Protéger les portables des regards et des rayures

La question n’est pas de savoir si un nouvel appareil tombera un jour sur un sol dur, mais quand cela arrivera. Une bonne coque protège le téléphone contre les fissures de l’écran. Les protections PanzerGlass sont également conseillées pour prolonger la durée de vie des smartphones. Et plus on utilise un appareil longtemps, plus on prend soin de l’environnement. Si tu veux éviter que ton voisin ne lise tes messages privés dans le train, tu peux utiliser une protection d’écran avec filtre de confidentialité, un film qui protège des regards indiscrets.

4. Retrouver les objets de valeur

Tu as un ami distrait? Alors, offre-lui un AirTag d’Apple ou un SmartTag de Samsung. Il permet de retrouver les sacoches d’ordinateur portable, les appareils photo, les vestes et bien d’autres choses encore. En fait, tout ce que l’on peut oublier dans le train ou dans un bar. Les émetteurs fonctionnent par Bluetooth, ce qui permet de localiser les tags depuis un smartphone. Car à quoi bon avoir le meilleur cadeau si on ne le retrouve pas?

5. Cours sur les smartphones

Le meilleur des appareils ne sert pas à grand-chose si l’on ne sait pas comment s’en servir. Ceux qui n’appartiennent pas à la génération Z ou qui ne passent pas plusieurs heures par jour devant un écran n’utilisent souvent qu’une fraction des réglages et des fonctionnalités disponibles.

Un bon pour un cours avec une experte ou un expert de Swisscom permet de recevoir des conseils pratiques et constitue une bonne base pour l’utilisation du smartphone. Les cours durent deux heures, ont lieu régulièrement dans toute la Suisse et sont abordables.

En outre, il existe de nombreux cours en ligne gratuits sur des thèmes tels que la sécurité sur Internet, la prise de photos et de vidéos avec un smartphone et l’utilisation de l’intelligence artificielle comme ChatGPT.

6. Bons pour un abonnement en ligne

Lorsque l’on vérifie son temps d’utilisation du téléphone portable, on peut prendre peur. «Est-ce que je passe vraiment autant d’heures par jour devant un écran?» Mais cette statistique ne montre pas que ce temps peut être tout à fait productif et instructif.

Les livres audio et les podcasts sont passionnants et divertissants, pour les jeunes comme les moins jeunes. Un abonnement à Audible, Spotify ou à d’autres fournisseurs offre un accès quasi infini à la connaissance, à la littérature et au divertissement, et constitue une idée de cadeau très appréciée. Les personnes qui préfèrent lire seront ravies de recevoir un bon pour un livre électronique ou un journal en ligne.