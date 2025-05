L'énergie solaire ne donne pas seulement de la force aux hommes, elle fournit aussi de l'électricité. Cela ménage l'environnement et le porte-monnaie. Photo : Unsplash, Anjuta Jankovic

Renouvelable, écologique et pratique : la production d'électricité à partir de l'énergie solaire présente de nombreux avantages. Swisscom s'engage en sa faveur - et exploite 132 installations photovoltaïques dans toute la Suisse.

Le printemps est là et les gens se pressent dans les parcs pour faire le plein d'énergie au soleil. L'énergie solaire a de nombreuses propriétés importantes, elle renforce le moral, et le plus important : elle convient à la production durable d'électricité. De plus en plus d'entreprises utilisent également l'énergie solaire.

L'énergie solaire est renouvelable et respectueuse du climat, car aucune émission nocive n'est produite pendant la production d'électricité. Contrairement aux combustibles fossiles, qui sont limités et libèrent du CO2 polluant pendant la production d'électricité, l'énergie solaire est une alternative respectueuse de l'environnement.

Préserver l'environnement et réduire la facture d'électricité

Qu'il s'agisse d'une installation photovoltaïque pour la production d'électricité, d'un système solaire thermique pour le chauffage de l'eau ou d'un soutien aux systèmes de transport ou de chauffage : L'électricité solaire est utilisée de nombreuses manières différentes et permet de réduire la facture d'électricité.

Ainsi, si vous souhaitez à l'avenir recharger votre scooter électrique ou chauffer l'eau de votre douche grâce à l'énergie solaire, vous n'avez pas besoin d'être un expert ou une experte. Grâce à l'énergie solaire, chacun peut produire lui-même une partie de l'électricité de sa maison ou de son appartement. Les panneaux solaires sont tout simplement installés sur le toit ou le balcon et reliés à une prise extérieure sécurisée.

L'électricité solaire n'est pas toujours produite au moment où l'on en a le plus besoin, par exemple lors des grises journées d'hiver. Mais personne n'est obligé de rester dans le froid : Des panneaux puissants, installés verticalement sur la façade, permettent de maintenir la chaleur dans l'appartement, même en hiver.

Swisscom produit de l'électricité solaire

Swisscom installe des panneaux solaires sur ses propres bâtiments et en a déjà mis 132 en service. Depuis 2010, Swisscom se procure le reste de son électricité exclusivement à partir de sources renouvelables telles que l'énergie hydraulique ou éolienne. Un tiers provient directement de sources renouvelables en Suisse.

Que ce soit sur les toits, les antennes ou les façades : Swisscom exploite 132 installations photovoltaïques et est l'un des grands maîtres d'ouvrage privés d'installations solaires en Suisse. Swisscom

Les possibilités de construction d'installations photovoltaïques chez Swisscom sont limitées, car toutes les surfaces de toit ne s'y prêtent pas. Mais ce n'est pas un obstacle : Swisscom veut produire de l'énergie solaire avec toutes les surfaces appropriées et construire au moins 200 nouvelles installations d'ici 2030.

5 avantages de l'énergie solaire

1. Source d'énergie renouvelable L'énergie solaire est disponible pour tous tant que le soleil brille. Elle offre une alternative durable aux combustibles fossiles, dont les ressources sont limitées. Montre plus

2. Respect de l'environnement L'énergie solaire contribue à la réduction des émissions de CO2, car la production d'électricité ne génère pas de déchets nocifs. Montre plus

3. Des coûts d'électricité plus bas Les installations solaires permettent aux ménages et aux entreprises de réduire considérablement leurs factures d'électricité. Montre plus

4. De multiples possibilités d'utilisation : L'énergie solaire peut être utilisée sous différentes formes, par exemple pour la production d'électricité (photovoltaïque), pour la production d'eau chaude (solaire thermique) ou pour soutenir les systèmes de transport et de chauffage. Montre plus

5. Facilité d'utilisation : Il est facile de fixer soi-même des panneaux solaires, par exemple sur le toit ou le balcon. Montre plus