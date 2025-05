Le 24 mai, à l'occasion de la "Journée de la bonne action", des boîtes de collecte pour les téléphones portables usagés seront installées dans plus de 30 magasins Coop. Les recettes du recyclage seront reversées à SOS Villages d'Enfants.

C'est à nouveau le moment du nettoyage de printemps annuel. Ce qui semble être un travail de nettoyage fastidieux réserve bien des surprises. Dans presque tous les foyers, on trouve un téléphone portable inutilisé.

Ce qui, à première vue, ressemble à un déchet électronique est en réalité un véritable trésor : les composants tels que le haut-parleur, l'écran ou la batterie contiennent des matières premières précieuses qui peuvent être réintroduites dans le circuit et transformées en nouveaux produits.

Environ 75 pour cent des émissions de CO2 d'un smartphone proviennent de sa fabrication. C'est pourquoi le recyclage des anciens téléphones portables est une contribution importante à l'économie circulaire et soutient en outre des projets sociaux :. Dans le cadre de Swisscom Mobile Aid, le produit de la vente des appareils recyclés ou reconditionnés est reversé à SOS Villages d'Enfants Suisse.

Si vous avez encore de vieux téléphones portables qui traînent chez vous, vous pouvez les déposer le samedi 24 mai, jour de la bonne action, dans l'une des 30 filiales Coop sélectionnées - ou à tout moment dans un Swisscom Shop.

Pour les appareils cassés donnés, les matières premières sont recyclées, les appareils en état de marche sont reconditionnés et revendus sur le marché international de l'occasion. Les recettes sont reversées à 100 % à SOS Villages d'Enfants pour les enfants en détresse.

La Journée de la bonne action, qui en est à sa sixième édition, est une action participative organisée par Coop dans toute la Suisse. SOS Villages d'Enfants est le nouveau partenaire de cette initiative avec Swisscom Mobile Aid. Pour savoir si l'un des magasins Coop se trouve près de chez toi, consulte le site Internet de Coop. Tu peux également déposer ton téléphone portable dans tous les Swisscom Shops.

Les téléphones portables donnés permettent de financer des repas pour les enfants en détresse et des projets de sensibilisation à la nutrition de SOS Villages d'Enfants. Depuis le début du programme Mobile Aid en 2012, plus d 'un million de téléphones portables ont été collectés.

On estime qu'il y a encore environ huit millions de téléphones portables inutilisés qui traînent dans les foyers suisses. Fais toi aussi une bonne action en déposant ton ancien smartphone dans une boîte de collecte chez Coop le 24 mai.

Cet article a été rédigé en coopération avec Swisscom.

