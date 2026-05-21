Les attaques de phishing visent à voler des données sensibles telles que les informations de carte de crédit, le mot de passe du compte e-mail ou même l'identité personnelle. Image : Pexels, Vitaly Gariev

Les cyberattaques comme le phishing ne touchent pas seulement les entreprises et les VIP, mais aussi les particuliers. Les cybercriminels utilisent de plus en plus l'IA pour leurs ruses. Voici comment protéger tes données.

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Pas beaucoup de temps ? blue News te résume l'essentiel Étudiants, retraités* ou entreprises : Les attaques de phishing peuvent toucher tout le monde.

Les cybercriminels utilisent l'IA pour écrire des messages sans erreur ou cloner des voix.

Celui qui clique sur un faux lien doit immédiatement changer ses mots de passe, utiliser un antivirus et porter plainte auprès de la police. Montre plus

L'invitation à la fête de l'institut, des messages d'une boutique en ligne ou des chats avec la meilleure amie : les utilisateurs* d'Internet reçoivent de nombreux messages par jour - par e-mail, SMS ou via les réseaux de médias sociaux. Il est donc difficile de garder une vue d'ensemble.

Dans les échanges d'e-mails, les rappels de paiement ou les messages des banques semblent souvent authentiques. Les cybercriminels en profitent également pour leurs escroqueries. Les escrocs envoient des messages falsifiés afin d'obtenir des informations personnelles telles que des mots de passe ou des données de carte de crédit. Dans ce cas, on parle de phishing.

Les e-mails d'hameçonnage ont pour but d'inciter les destinataires* à divulguer des données personnelles ou à ouvrir des liens nuisibles. Les escrocs tentent d'attirer leurs victimes dans un piège en leur faisant miroiter des gains et des bonnes affaires incroyables. Ils tentent également de faire pression sur le temps. Les personnes qui reconnaissent à temps les méthodes d'escroquerie et vérifient les adresses des expéditeurs se protègent mieux.

Hameçonnage : nouvelles méthodes, vieux dangers

"Félicitations, vous avez gagné un nouveau smartphone !" ou "Message important : L'accès à votre compte a été temporairement bloqué. Veuillez confirmer vos données". De tels messages falsifiés n'atterrissent pas toujours dans le dossier spam. Cela s'explique par le fait que les adresses e-mail ou les logos sont trompeurs et ne se distinguent souvent de l'original que par une lettre inversée.

Les fraudeurs modernes utilisent de plus en plus l'IA pour rendre les attaques plus efficaces. Auparavant, les tentatives d'escroquerie pouvaient être facilement démasquées grâce aux fautes d'orthographe. Aujourd'hui, l'IA crée des messages sans erreur, reconnaît des modèles et adapte les textes de manière ciblée à certains groupes.

Les technologies d'IA permettent également de passer des appels de phishing à l'aide de voix clonées. Qu'il s'agisse de personnes âgées ayant peu de connaissances techniques, d'étudiants ou de politiciens* travaillant avec des données sensibles, le phishing peut toucher tout le monde.

Raccrocher en cas de doute permet de se protéger contre le vol de données. En général, il faut toujours se méfier des messages surprenants qui contiennent des liens ou des pièces jointes et qui demandent d'agir rapidement et de fournir des données. Il en va de même pour les messages envoyés par des canaux inhabituels, comme par exemple les demandes de services bancaires en ligne via WhatsApp.

Agir rapidement après un faux clic

Quelle que soit notre vigilance, un faux clic est vite arrivé. Toute personne victime d'une attaque de phishing doit agir rapidement et signaler l'incident à la police ou à l'Office fédéral de la cybersécurité.

Après un incident de phishing, il faut immédiatement changer les mots de passe, activer l'authentification à deux facteurs et vérifier les mouvements du compte. Ensuite, scanner complètement l'appareil avec un logiciel antivirus fiable.

Les personnes qui souhaitent mieux se protéger à l'avenir contre les attaques de phishing trouveront des informations importantes dans des guides ou des cours en ligne sur les compétences médiatiques et la sécurité en ligne. Swisscom met gratuitement à disposition des informations et des conseils pour petits et grands.

Messages typiques de phishing

E-mails Message de la banque :

"Cher client, nous avons constaté une activité suspecte sur votre compte. Veuillez confirmer immédiatement votre identité en cliquant sur le lien suivant : [lien]".

Notification de gain :

"Félicitations ! Vous avez gagné un nouveau smartphone ! Cliquez ici pour confirmer votre livraison : [lien]".

Réinitialisation du mot de passe :

"Votre mot de passe a été modifié. Si vous n'êtes pas à l'origine de ce changement, veuillez cliquer ici pour sauvegarder votre compte : [lien]".

Service clientèle :

"Cher utilisateur, nous avons rencontré des problèmes avec votre compte. Afin d'éviter toute interruption, veuillez cliquer sur ce lien pour vérifier les informations de votre compte : [lien]". Montre plus

SMS Banque :

"Message important : L'accès à votre compte a été temporairement suspendu. Veuillez confirmer vos informations en cliquant sur [lien]".

Service de messagerie :

"Votre colis ne peut pas être livré. Veuillez confirmer votre adresse ici : [lien]". Montre plus

Messages sur les réseaux sociaux Demande d'ami :

"Hé, regarde cette vidéo ! Je l'ai trouvée comme ça ! [lien]".

Message direct :

"J'ai vu ton compte d'une manière ou d'une autre, et il y a quelque chose qui cloche. Vérifie-le ici : [lien]". Montre plus