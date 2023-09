Les anciens portables valent de l’or: d’un point de vue écologique, il est important de réintroduire leurs matériaux dans le circuit et de les recycler. Adobe Stock, Estradaanton

Vous ne rêvez pas: plus de 8 millions de portables sont inutilisés en Suisse, une véritable mine d’or. Faire don de son vieux smartphone ou natel permet de venir en aide à des enfants dans le besoin.

En moyenne, les Suisses et les Suissesses changent de portable tous les deux ou trois. L’ancien appareil est alors souvent rangé puis oublié. On estime à huit millions les portables inutilisés qui dorment dans les tiroirs suisses.

Ces appareils contiennent de précieuses matières premières qui peuvent être réutilisées: 120 000 de cuivre, 2400 kg d’argent et 240 kg d’or. La seule valeur matérielle de ces métaux précieux dépasse les 60 millions de francs.

La fabrication de nouveaux smartphones nécessite de nombreuses matières premières telles que le cuivre, l’argent et l’or. Tous ces matériaux se raréfient et leur extraction génère des émissions importantes de CO2.

Pour des raisons écologiques, il est souhaitable que les matières premières des anciens appareils soient réintroduites dans le circuit et soient recyclées.

Sur les 8 millions de téléphones portables inutilisés qui traînent dans les tiroirs suisses, plus d’un million ont déjà été donnés. Des portables très étranges sont parfois déposés, tels que des éditions spéciales avec une coque Coca-Cola ou un design de tigre. Swisscom

Depuis 2012, Swisscom récupère des smartphones usagés et des anciens téléphones portables dans le cadre du programme Mobile Aid. Plus d’un million d’anciens appareils ont depuis été collectés.

Faire don de son vieux smartphone permet de venir en aide à des enfants dans le besoin. Tous les bénéfices du programme de seconde vie Mobile Aid sont reversés à la Fondation SOS Villages d’Enfants Suisse. Les fonds servent à financer des projets menés par la fondation au Nicaragua.

Le programme Mobile Aid accorde une grande importance à la sécurité des données: toutes les données enregistrées sur les appareils sont supprimées. S’ils sont encore en bon état, les portables sont réparés ou reconditionnés. S’ils passent le test de qualité, ils sont revendus à un prix avantageux.

Les appareils défectueux sont démontés en pièces détachées et éliminés dans les règles de l’art. Les matériaux réutilisables tels que le cuivre, l’argent et l’or sont réintroduits dans le circuit, évitant ainsi des émissions de CO₂.

«En faisant du ménage dans ses tiroirs, on peut apporter une aide précieuse en faisant don d’un portable sans valeur. Chaque appareil usagé permet d’offrir un avenir à des enfants dans le besoin.» Alain Kappeler directeur général de SOS Villages d’Enfants Suisse

L’organisation SOS Villages d’enfants est active dans plus de 135 pays. Les villages d’enfants SOS offrent un toit à des enfants et des jeunes dans le besoin. Alain Kappeler, directeur général de SOS Villages d’Enfants Suisse, apprécie la collaboration avec des entreprises comme Swisscom: «En tant qu’organisation non gouvernementale, nous avons besoin de soutien financier pour assurer la pérennité de nos projets.»

Swisscom reverse intégralement les recettes de la vente et du recyclage à la Fondation SOS Villages d’Enfants Suisse. Les bénéfices réalisés avec plus d’un million d’anciens appareils ont déjà permis de financer plus de cinq millions de repas pour des enfants dans le besoin.

