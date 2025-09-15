Mise à jour historique! Depuis hier, ton iPhone n’est plus le même grâce à iOS 26

Depuis lundi soir, iOS 26 est disponible pour tous les utilisateurs. Outre le changement fondamental de design, la mise à jour propose également quelques nouveautés. Voici un aperçu des principaux changements.

"Liquid Glass": la transparence comme leitmotiv

La pièce maîtresse d'iOS 26 est le nouveau design. "Liquid Glass" mise sur la transparence, la profondeur et le mouvement.

Les dossiers paraissent en relief, l'heure sur l'écran de verrouillage s'adapte dynamiquement à l'arrière-plan et les icônes sont disponibles en variantes claires et foncées. Même Safari en profite - avec une barre d'adresse transparente qui fait apparaître les sites web en plein écran.

Apple n'a encore jamais permis autant de possibilités d'adaptation. Ceux qui préfèrent rester dans le style traditionnel peuvent laisser les apps en couleur et désactiver le design en verre.

Focus sur la photographie: l'appareil photo allégé

L'application Appareil photo a été épurée. Les utilisateurs ne voient plus que les options "photo" et "vidéo" au démarrage. Les modes spéciaux peuvent être appelés par des gestes.

Dans l'application Photos, la nouvelle fonction 3D permet de donner vie aux photos en déplaçant l'appareil. Apple rejoint ainsi le mode d'affichage immersif qui est déjà visible sur l'écran de verrouillage.

Apple Intelligence : l'IA entre quotidien et gadget

L'offensive d'Apple en matière d'IA, attendue depuis longtemps, se manifeste dans plusieurs domaines. Les traductions en direct dans les messages, les appels et FaceTime devraient fonctionner presque en temps réel.

Visual Intelligence peut reconnaître les contenus à l'écran, les analyser et les transférer dans d'autres contextes - par exemple, inscrire un événement directement dans le calendrier à partir d'une affiche.

A cela s'ajoutent des gadgets créatifs. Les utilisateurs peuvent créer leurs propres emojis avec "Genmojis" ou générer des illustrations via Image Playground. Des fonctions pratiques sont également présentes. Les e-mails peuvent par exemple être recherchés automatiquement pour les détails d'envoi et Apple Music traduit les paroles de chansons avec leur prononciation.

Téléphone et messages : confort avec effets secondaires

Les apps Téléphone et Messages ont été nettement améliorées. Une mise en page unifiée regroupe les listes d'appels, les favoris et les messages vocaux.

L'"assistant de mise en attente" prend en charge les temps d'attente dans les hotlines et informe dès qu'un collaborateur est joignable. Dans l'application Messages, il sera désormais possible de concevoir des chats avec des arrière-plans individuels, de créer des sondages ou de masquer automatiquement les spams.

Une fonction qui devrait permettre de sonder à nouveau l'équilibre entre utilité et surcharge.

CarPlay Ultra : l'iPhone à la conquête du cockpit

CarPlay se modernise également. Les appels apparaissent dans un affichage compact, sans masquer la navigation. Des widgets et des activités en direct, par exemple pour l'état des livraisons ou les résultats sportifs, apportent des informations en temps réel dans le cockpit. Apple établit ainsi un lien plus étroit entre l'iPhone et le véhicule.

Jeux et musique : Apple regroupe le divertissement

Avec la nouvelle application Games, Apple regroupe les jeux de l'App Store et de l'Apple Arcade en un seul endroit. Les utilisateurs peuvent consulter les mises à jour, suivre les événements et se mettre en réseau avec des amis dans l'onglet "Play-Together".

Apple Music se dote de fonctions DJ, de transitions automatiques et d'épingles personnalisées pour les favoris. L'iPhone devient ainsi davantage une centrale de divertissement.

Sécurité et protection : des enfants à la vie privée

iOS 26 étend le contrôle parental. Les parents peuvent autoriser l'utilisation d'apps de manière plus différenciée et faire en sorte que les contenus sensibles soient automatiquement floutés. Safari offre une meilleure protection contre le "fingerprinting", une méthode de suivi qui identifie les utilisateurs à l'aide des données individuelles de l'appareil.

L'accessibilité est également améliorée. Les écrans braille bénéficient d'une interface optimisée pour les personnes aveugles et malvoyantes.

Petits détails, grands effets : AirPods et Wallet

Les AirPods Pro 2 et AirPods 4 supporteront à l'avenir les enregistrements en qualité studio et serviront de télécommande pour la caméra de l'iPhone.

Dans le Wallet, les billets d'avion deviennent interactifs. Les portes d'embarquement, les retards et les cartes des aéroports apparaissent comme des activités en direct. Aux États-Unis s'ajoute en outre la possibilité d'utiliser une carte d'identité numérique comme passeport.