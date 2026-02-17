Dans le canton de Zurich, des chercheurs testent si une injection de CO₂ est également possible dans les sols suisses - et ce à d'énormes profondeurs. Swisscom soutient le projet de recherche.

Creuser ne suffit pas, il faut creuser en profondeur. Pour lutter contre le réchauffement climatique, le CO₂ peut être stocké sous terre - à plus de mille mètres de profondeur. Photo : Pexels, David Kanigan

Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut une réduction du CO₂ et, en complément, l'élimination et le stockage du CO₂.

Le gaz est par exemple séparé de l'atmosphère et pompé profondément sous la surface de la terre, où il est maintenu en profondeur par des couches de couverture imperméables.

Un projet pilote de l'ETH Zurich examine si l'injection de CO₂ dans le sous-sol suisse est possible dans la commune zurichoise de Trüllikon. Montre plus

Au quotidien, les émissions de CO₂ proviennent principalement de l'électricité, de la mobilité et - surtout pendant la saison froide et en fonction du système - du chauffage. Utiliser l'énergie solaire et faire du vélo, c'est apporter une contribution importante à la protection du climat.

Les entreprises comme Swisscom assument également leur responsabilité en matière d'émissions en réduisant le plus possible - au moins 90 % d'ici 2035. Pour leurs émissions directes non encore réduites, elles s'engagent en dehors de leur propre chaîne de création de valeur. Mais qu'advient-il de ces émissions résiduelles ?

Pour savoir comment les pays et les entreprises continuent à réduire leur empreinte écologique, il vaut effectivement la peine de regarder sous nos pieds : Les sols sont des puits de carbone naturels et servent, à l'aide de méthodes techniques, de réservoirs de CO₂ à long terme qui soulagent l'environnement.

Stockage du CO₂ : exportation à l'étranger

Pour stocker du CO₂ dans le sous-sol, il faut plus que des bêches et des râteaux. Car : le gaz est pompé à plus de mille mètres de profondeur sous la surface de la terre dans des couches de roches poreuses d'où il ne peut plus s'échapper. Là, il se transforme en formes minérales pendant de longues périodes et reste solidement fixé dans la roche.

Jusqu'à présent, la Suisse a déjà exporté du CO₂ à l'étranger dans le cadre d'essais pilotes isolés. Ces pays disposent d'anciens gisements de pétrole et de gaz et d'immenses formations sous les fonds marins qui se prêtent au stockage durable de grandes quantités de CO₂. Cela soulage l'atmosphère, mais c'est aussi coûteux et ne remplace pas les efforts de réduction du CO₂.

Quiconque a déjà traversé la Suisse le sait : elle ne jouxte pas la mer et ne dispose pas de gisements de pétrole ou de gaz épuisés. Des chercheurs* étudient actuellement dans notre pays également de nouvelles possibilités de gestion du CO₂.

Des projets innovants : Forage à Trüllikon

Le projet pilote CITru teste actuellement, sous la direction de l'ETH Zurich, un puits de forage désaffecté dans la commune de Trüllikon à Zurich. Il s'agit du premier projet qui examine la faisabilité d'un test d'injection de CO₂ dans le sous-sol suisse afin d'étudier comment le CO₂ s'y comporte.

Swisscom soutient CITru et d'autres projets d'élimination du CO₂ et s'engage ainsi activement pour la protection du climat. L'entreprise réduit également ses propres émissions de manière continue. Ainsi, le zéro net ne doit pas seulement être atteint, mais maintenu à long terme.

6 faits concernant le stockage du CO₂ Pour respecter le réchauffement de la planète de 1,5 degré Celsius maximum, il faut davantage de technologies pour éliminer, capturer ou stocker le CO₂. Swisscom encourage ces technologies.

Au moyen des technologies à émission négative (NET), le CO₂ est capté dans l'atmosphère. Il existe des technologies naturelles (par ex. le reboisement) et techniques à cet effet.

Dans le cas des technologies techniques, le CO₂ se présente sous forme comprimée en tant que produit et doit être stocké.

Dans le cas du stockage souterrain, le CO₂ est capturé, transporté et stocké dans le sous-sol profond au lieu d'être rejeté dans l'air.

Cela permet de réduire la quantité de CO₂ dans l'atmosphère et de freiner le réchauffement climatique.

Des experts* examinent comment le CO₂ se comporte dans le sous-sol. Montre plus