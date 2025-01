Lire le journal, c’est du passé! L’étude JAMES 2024 montre que les jeunes préfèrent s’informer au moyen d’Instagram, TikTok, WhatsApp et Snapchat et utilisent de plus en plus l’IA.

Fascinante, même pour les jeunes: l’intelligence artificielle envahit le quotidien de ces derniers plus rapidement que tout autre média. Pexels, cottonbro studio

L'étude JAMES 2024 montre que 71% des jeunes ont déjà une expérience avec les outils basés sur l'IA.

Instagram, TikTok, WhatsApp et Snapchat sont les applications les plus populaires parmi les jeunes.

Une approche critique des médias numériques est particulièrement importante. Montre plus

Les jeunes sont loin d’en avoir marre des réseaux sociaux! Instagram, TikTok, WhatsApp et Snapchat sont particulièrement populaires, tout comme les jeux en ligne. C’est ce que révèle l’étude JAMES 2024 de la ZHAW et Swisscom, qui sonde tous les deux ans près de 1000 jeunes âgés de 12 à 19 ans.

Il n’est guère surprenant que les jeunes préfèrent scroller et chatter plutôt que de lire le journal. Mais ce qui est impressionnant, c’est la rapidité avec laquelle l’intelligence artificielle (IA) s’est intégrée dans leur quotidien: 71% des jeunes ont déjà fait l’expérience de ChatGPT et d’autres outils basés sur l’IA.

Connaître les risques et se protéger des abus

L’IA et les réseaux sociaux sont de véritables atouts pour les jeunes, mais ils comportent également des risques, tels que le harcèlement, la surconsommation et la désinformation.

Les résultats de l’étude JAMES montrent que les garçons sont plus souvent touchés par le cyberharcèlement que les filles. Parallèlement, les garçons postent plus souvent des commentaires et des qualificatifs méchants sur les autres. Parmi les filles, près de la moitié a déjà été victime de harcèlement sexuel en ligne.

Les parents et le corps enseignant sont particulièrement sollicités pour protéger les jeunes des contenus nuisibles et pour les informer sur une utilisation responsable. Ils contribuent à l’apprentissage d’une utilisation critique des médias sociaux, par exemple grâce à des contenus pédagogiques ludiques.

Instagram et foot au quotidien

L’étude JAMES montre que les médias en ligne, comme la musique en streaming et les réseaux sociaux, font déjà tellement partie du quotidien des jeunes qu’il est difficile d’imaginer encore une augmentation.

Mais les adolescents n’ont pas que leur portable en tête: le sport, en particulier, a gagné en importance par rapport à l’étude JAMES 2022 et est désormais cité comme l’activité de loisirs hors médias la plus populaire. En outre, les jeunes continuent d’aimer lire.

Pour les parents, il s’agit donc d’encourager les jeunes à passer du temps sans écrans et de les aider à faire un usage sûr et critique des médias.

Principaux résultats de l’étude JAMES 2024 L’intelligence artificielle est entrée dans le quotidien des jeunes plus rapidement qu’aucun autre média auparavant.

Les jeux en ligne sont de plus en plus populaires.

Instagram, TikTok, WhatsApp et Snapchat sont les applications pour smartphone les plus populaires, tous âges confondus.

Les garçons sont nettement plus nombreux à être à la fois auteurs et victimes de cyberharcèlement.

Près d’une fille sur deux a déjà été harcelée sexuellement en ligne.

Le sport est l’activité de loisir la plus populaire en dehors des médias. Montre plus