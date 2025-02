À l'occasion de son 20e anniversaire, Google Maps a publié jeudi le top 10 des sites touristiques, musées et restaurants les mieux notés en Suisse. Voici les vainqueurs pour chaque catégorie et retour sur cet outil qui a changé notre façon de voyager

Keystone-SDA, blue News avec ats ATS

20 ans de Google Maps Lancé il y a 20 ans, Google Maps est devenu l’atlas numérique mondial avec plus de 2 milliards d’utilisateurs mensuels. Grâce à 500 millions de contributions et 100 millions de mises à jour par jour, il optimise les trajets en toute sécurité.

Depuis 2006, la Suisse joue un rôle clé dans son développement. L'acquisition d’Endoxon et le site Google de Zurich ont permis des avancées comme Google Transit, d’abord lancé en Suisse avant de s’étendre au monde entier. Montre plus

Il y a 20 ans, Google Maps révolutionnait la manière de se rendre d’un point A à un point B. Aujourd’hui, le plus grand «atlas numérique» est utilisé chaque mois par plus de deux milliards de personnes dans le monde. Google Maps

Avec plus de 75'000 avis, les utilisateurs de Google Maps placent les chutes du Rhin de Schaffhouse comme le site le plus visité de Suisse. Le musée Lindt Home of Chocolate à Kilchberg (ZU) et le «Zeughauskeller» de Zurich sont également en tête de liste.

Un coup d'œil sur le moteur de recherche révèle que ces trois lieux ont non seulement été souvent évalués, mais qu'ils sont également très appréciés. Les chutes du Rhin obtiennent 4,7 étoiles sur cinq, le musée Lindt 4,6 et le Zeughauskeller 4,4.

Les restaurants zurichois se démarquent

La deuxième place du classement des restaurants est également occupée par un lieu zurichois avec le Hiltl (près de 9'000 évaluations et 4,6 étoiles). Avec le jardin de Madame Gerold (près de 6'500 évaluations et 4,5 étoiles) et le restaurant Swiss Chuchi (6'000 évaluations et 4,3 étoiles), Zurich obtient deux autres places dans le top 10, à savoir la cinquième et la sixième position.

Top 10 des restaurants les plus notés en Suisse Zeughauskeller, Zurich

Hiltl, Zurich

Kiosque des Bastions, Genève

Restaurant panoramique Harder Kulm

Interlaken Frau Gerolds Garten, Zurich

Swiss Chuchi Restaurant, Zurich

Indian Plaza, Genève

Parfums de Beyrouth, Genève

Restaurant Rosengarten, Berne

Korean BBQ Restaurant Aare, Interlaken Montre plus

Genève se retrouve également trois fois dans le top 10. La troisième place revient au Kiosque des Bastions (8'300 évaluations et 4,4 étoiles), la septième place à l'Indian Plaza (près de 6'000 évaluations et 4,8 étoiles) et la huitième au restaurant libanais Parfums de Beyrouth (5'800 évaluations et 4,4 étoiles).

Les sites touristiques les plus notés

Ce sont les sites touristiques qui ont obtenu le plus grand nombre d'évaluations. Néanmoins, la nature n'est pas la seule à marquer des points. La deuxième place, derrière les chutes du Rhin, revient au monument du Lion à Lucerne, inauguré en 1821 (plus de 22'000 évaluations et 4,5 étoiles).

Top 10 des sites touristiques les plus notés Chutes du Rhin, Schaffhouse

Monument du Lion, Lucerne

Titlis Cliff Walk, Engelberg

L’Horloge Fleurie, Genève

Lindenhof, Zurich

Piazza Grande, Locarno

Grottes de Saint-Béatus au bord du lac de Thoune

Jungfraujoch, Alpes bernoises

Chutes du Trümmelbach, vallée de Lauterbrunnen

Gorges de l’Aar, vallée du Hasli Montre plus

La troisième place revient au pont suspendu à cordes le plus haut d'Europe. Le «Cliff Walk» sur le Titlis, un sommet dans la Suisse centrale, obtient plus de 17'000 évaluations et 4,7 étoiles. Parmi les autres curiosités du top 10 figurent «L'Horloge Fleurie» à Genève, le Lindenhof à Zurich, la Piazza Grande à Locarno, les grottes de Saint-Béat au bord du lac de Thoune, le Jungfraujoch, les chutes du Trümmelbach et les gorges de l'Aare.

En ce qui concerne les musées, outre le Lindt Home of Chocolate, le Musée des transports de Lucerne a marqué des points. Avec 12'600 avis, le musée s'est hissé à la deuxième place. La troisième place revient à la Suisse romande. Le Musée Olympique de Lausanne a recueilli près de 9'400 évaluations et a obtenu, comme tous les trois premiers de cette catégorie, 4,6 étoiles.