La «paranoïa» des milliardaires de la tech face à leur propre technologie

Ils font avancer le développement de l'intelligence artificielle, mais la peur des conséquences grandit secrètement chez certains des esprits les plus riches de la Silicon Valley. Des rapports sur des bunkers de survie et des traces en ligne effacées dressent un tableau sombre.

Lorsque Douglas Rushkoff, professeur de théorie des médias et d'économie numérique à New York, est invité par les puissants de la Silicon Valley, ceux-ci ne s'attendent pas à des flatteries. Rushkoff, considéré comme un penseur critique et connaissant des personnalités telles que Mark Zuckerberg ou Elon Musk, est censé défier et conseiller. Mais ce qu'il a récemment raconté de ses rencontres lors d'une conférence à l'Institut Gottlieb Duttweiler fait dresser l'oreille - et laisse entrevoir en profondeur la psyché de certains des hommes les plus influents du monde.

Au cœur du progrès, où l'on allume à coups de milliards la prochaine étape de l'intelligence artificielle, il règne chez certains de ses promoteurs les plus éminents «une peur presque panique», selon Rushkoff. Il rapporte des confessions troublantes.

«Le fondateur d'une plate-forme de médias sociaux à succès m'a dit qu'il effaçait toutes ses traces sur Internet». L'inquiétude paranoïaque qui se cache derrière: une future super IA pourrait interpréter des miettes de pain numériques comme un acte hostile. «Il ne publie pas non plus d'informations négatives sur l'IA - de peur que l'IA ne s'en serve contre lui lorsqu'elle sera un jour aux commandes».

Lorsque Rushkoff a rétorqué qu'une intelligence véritablement omnisciente n'aurait sans doute pas besoin de publier des messages explicites en ligne pour reconnaître les convictions, seul un juron aurait franchi les lèvres du milliardaire. Une anecdote qui est plus qu'une simple farce technologique. Elle est un symptôme.

La peur de l'effondrement de la société

Car la peur semble désormais dépasser les simples mesures de précaution dans le numérique. «Les milliardaires de la technologie construisent des bunkers avec des tranchées coupe-feu pour se protéger des agresseurs», a encore révélé Rushkoff.

Les élites qui façonnent les dernières technologies se préparent apparemment à des scénarios qui rappellent davantage les films apocalyptiques que la foi dans le progrès. Une sorte de protection privée contre un effondrement social redouté ou une guerre civile.

Face à de tels préparatifs, Rushkoff pose la question provocante de savoir si une société doit se laisser guider par des individus qui nourrissent des attentes aussi pessimistes pour l'avenir et se préparent à l'urgence. En ce qui concerne les Etats-Unis en particulier, il exprime des doutes quant au rôle de l'Etat, qu'il voit affaibli par des acteurs comme Elon Musk et des courants comme l'administration Trump.

Quelques perspectives plus roses

Mais tout le monde ne partage pas cette vision dystopique. Daniel Susskind, économiste à l'université d'Oxford et également un penseur très demandé sur le thème de l'IA, défend une vision plus optimiste. Il prédit que l'IA peut tout à fait conduire au progrès et à une plus grande prospérité sociale dans les décennies à venir.

Pour Susskind, l'obstacle décisif réside toutefois dans la répartition équitable de cette nouvelle richesse. «Le plus grand défi résidera donc dans la répartition ou la redistribution des richesses», souligne l'économiste. Pour cela, un État fort est indispensable, qui veille à une compensation équitable au moyen d'instruments tels que les taxes sur les robots ou la technologie.

De telles recettes pourraient financer un revenu de base ou des garanties d'emploi si l'IA rendait le travail humain superflu à grande échelle. Dans l'idéal, les machines pourraient prendre le relais et la prospérité générée profiterait à l'ensemble de la population.