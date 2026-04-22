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Cybersécurité Les pirates sont enfermés dehors: La clé de ta maison en ligne

Mario Stübi

22.4.2026

Ne fais que demander ! La protection sur Internet est aussi importante que le verrouillage de la porte d'entrée.
Ne fais que demander ! La protection sur Internet est aussi importante que le verrouillage de la porte d'entrée.
Image : Pexels, Pavel Danilyuk

Nos données sur Internet sont aussi précieuses que notre propre maison. Ces conseils aident à verrouiller la porte d'entrée numérique et à se protéger contre les dangers en ligne.

En collaboration avec Swisscom

22.04.2026, 02:02

Pas beaucoup de temps ? blue News te résume l'essentiel

  • Internet recèle des dangers tels que le phishing, le vol d'identité et les deepfakes par IA.
  • Des mesures telles que la vérification des liens et des programmes comme les gestionnaires de mots de passe permettent de se protéger contre le vol de données.
  • L'IA facilite la fraude en ligne, car les modèles linguistiques remplacent les erreurs de langage typiques des tentatives de fraude en ligne antérieures.
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De nombreux internautes* connaissent bien cette situation : de prétendues livraisons de courrier ou des paiements en souffrance de boutiques en ligne dans la boîte aux lettres électronique, qui demandent avec une énorme urgence de cliquer sur des liens ou d'ouvrir des pièces jointes.

Ce qui suscite la peur au premier abord s'avère être dans la plupart des cas du phishing - une forme de cyberattaque dans laquelle des escrocs envoient des e-mails falsifiés pour voler des données personnelles telles que des mots de passe ou des données de carte de crédit.

Alors que les attaques de phishing étaient autrefois rapidement identifiables grâce aux fautes d'orthographe et aux salutations impersonnelles, il faut aujourd'hui y regarder de plus près. Les escrocs sur Internet utilisent de plus en plus des modèles de langage IA qui évitent les erreurs de langage typiques. Ces tentatives d'escroquerie peuvent également être détectées et contrées.

La cybersécurité : aussi importante que la fermeture de la porte d'entrée

Tout comme nous fermons notre porte à clé pour empêcher les cambrioleurs de pénétrer chez nous, nous devons également protéger notre domicile en ligne contre les dangers. Des mots de passe forts permettent de verrouiller les appareils et les comptes, et les gestionnaires de mots de passe enregistrent des combinaisons de chiffres complexes sans qu'il soit nécessaire de les connaître par cœur.

L'authentification à deux facteurs fait office de double serrure : même si des étrangers accèdent aux mots de passe, un deuxième code leur interdit l'accès aux comptes et aux données. Les personnes qui ne téléchargent des applications qu'à partir de magasins officiels, activent le pare-feu et utilisent des programmes antivirus sont mieux protégées.

Les cybercriminels développent sans cesse de nouvelles stratégies. Les mises à jour des appareils adaptent le système aux nouvelles méthodes d'attaque et devraient toujours être à jour. Lorsqu'ils utilisent le réseau WLAN public, par exemple dans le train ou dans les aéroports, les utilisateurs devraient toujours vérifier les sites Web et les liens - par exemple si la connexion est protégée par https:// dans l'URL.

IA : un voisinage sûr en ligne ?

L'intelligence artificielle permet de rédiger rapidement et facilement des textes et des e-mails sans erreurs. Malheureusement, le CV n'est pas le seul à en profiter : Les fraudeurs* peuvent générer de fausses boutiques ou des messages convaincants à l'aide de l'IA. Pour savoir qui se cache réellement derrière un e-mail douteux, il convient de vérifier soigneusement l'adresse de l'expéditeur et, en cas de doute, de contacter les boutiques en ligne via des canaux officiels.

En préparant bien sa navigation sur Internet et en suivant quelques conseils, on se protège efficacement contre l'usurpation d'identité, les virus et le phishing. Sur Swisscom Campus, tu trouveras d'autres conseils et guides sur les thèmes de l'IA, de la cybersécurité et de la compétence médiatique.

8 conseils pour ta sécurité en ligne

  • Utiliser des mots de passe forts
  • Utiliser un gestionnaire de mots de passe
  • Activer l'authentification à deux facteurs
  • Utiliser le WLAN public avec prudence
  • Ouvrir les pièces jointes et les liens des e-mails avec précaution
  • Mettre régulièrement à jour les logiciels et le système d'exploitation
  • Adapter les profils publics et les paramètres de confidentialité
  • Se méfier des offres qui sont trop belles pour être vraies.
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Cet article a été rédigé en coopération avec Swisscom

Swisscom s'engage pour la durabilité écologique, sociale et économique : pour la protection du climat, un style de vie durable et une utilisation responsable des médias numériques. L'entreprise ICT leader en Suisse a déjà été récompensée à plusieurs reprises pour son engagement de longue date en faveur du développement durable et compte, selon le TIME Magazine, parmi les 500 entreprises les plus durables du monde en 2025. Swisscom Campus propose des connaissances et des conseils précieux sur les médias numériques et leur utilisation au quotidien.

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