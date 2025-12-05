  1. Clients Privés
Les jeunes en ligne L'influence des selfies sur l'image corporelle

Mario Stübi

5.12.2025

Une mise en scène parfaite : Correspondre aux idéaux de beauté répandus sur le net met particulièrement les filles sous pression.
Une mise en scène parfaite : Correspondre aux idéaux de beauté répandus sur le net met particulièrement les filles sous pression.
Image : Pexels, Antoni Shkraba Studio

Le nouveau rapport JAMESfocus montre à quel point les médias sociaux influencent l'estime de soi des jeunes. Les parents aident à s'y retrouver entre le monde des filtres et la réalité.

En collaboration avec Swisscom

05.12.2025, 01:00

Pas beaucoup de temps ? blue News te résume l'essentiel

  • Le nouveau rapport JAMESfocus de la ZHAW et de Swisscom étudie le lien entre l'utilisation des réseaux sociaux et l'image corporelle et l'estime de soi chez les jeunes.
  • Les filles ressentent une pression plus forte que les garçons pour correspondre aux idéaux de beauté répandus sur le net.
  • La prévention renforce l'estime de soi et les compétences médiatiques des adolescents.
Montre plus

Faire défiler les pages est un plaisir et fait partie des habitudes quotidiennes de nombreux jeunes sur TikTok, Instagram ou YouTube. Leur propre téléphone portable ressemble parfois à une vitrine réfléchissante : des selfies éclatants sous un angle parfait, une peau lisse et des yeux scintillants.

En se comparant sur Internet à son influenceuse préférée, on remarque parfois que sa propre peau semble moins lisse à côté ou que ses yeux brillent moins. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que derrière chaque selfie se cache un appareil photo, de la lumière, de la patience - et souvent aussi l'un ou l'autre filtre.

«Nous, parents, devons faire prendre conscience à nos enfants qu'ils ne trouvent pas dans les médias sociaux un reflet de la réalité. Presque toutes les photos d'influenceurs* connus sont embellies de manière plus ou moins effrénée.»

Michael In Albon

Responsable de la protection de la jeunesse dans les médias chez Swisscom

Pour les filles en particulier, les réactions à ces images "parfaites" sont plus qu'un simple clic : Les likes et les commentaires deviennent des aiguilles de boussole pour les idéaux de beauté auxquels on aimerait aussi correspondre. Le dernier rapport JAMESfocus de la ZHAW et de Swisscom montre à quel point cela influence l'estime de soi et la propre image corporelle.

Médias sociaux : idéaux de minceur et bodybuilders

'Les résultats du nouveau rapport JAMESfocus, pour lequel plus de 1100 adolescents âgés de 12 à 19 ans ont été interrogés sur le thème "Réseaux sociaux et idéaux de beauté", montrent que les adolescents sont très influencés par les réseaux sociaux : Les filles ressentent une grande pression pour se conformer aux idéaux de minceur. Les garçons intériorisent nettement moins les images idéales musclées'.

Plus les jeunes se sentent contraints de modifier leur apparence par des contenus sur les réseaux sociaux, plus leur estime de soi est faible. La bonne nouvelle, c'est que l'estime de soi augmente continuellement avec l'âge.

L'importance de la prévention

Les médias sociaux ne sont pas les seuls à influencer l'image corporelle des adolescents, la famille et les amis le font aussi. C'est pourquoi il est important d'accompagner les adolescents dans l'utilisation des médias et de leur apprendre à adopter un comportement critique vis-à-vis des idéaux de beauté de la société - par exemple en discutant ensemble des contenus en ligne.

Les parents peuvent simplement soutenir leurs enfants en évitant eux-mêmes les commentaires négatifs sur leur propre apparence ou le poids des autres. En louant les capacités plutôt que l'apparence, on crée un climat de confiance et on renforce l'estime de soi de l'enfant. Et : les guides en ligne comme celui de Swisscom fournissent de nombreux conseils sur la manière dont les parents peuvent promouvoir les compétences médiatiques de manière ludique.

Cet article a été rédigé en coopération avec Swisscom.

Swisscom s'engage pour la durabilité écologique, sociale et économique : pour la protection du climat, un style de vie durable et une utilisation responsable des médias numériques. L'entreprise ICT leader en Suisse a déjà été récompensée à plusieurs reprises pour son engagement de longue date en faveur du développement durable et compte, selon le "TIME Magazine", parmi les 500 entreprises les plus durables du monde en 2025. Swisscom Campus propose des connaissances et des conseils précieux sur les médias numériques et leur utilisation au quotidien.

