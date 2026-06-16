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Cybersécurité Désarmer les pirates : l'efficacité des mises à jour logicielles

Mario Stübi

17.6.2026

Qu'il s'agisse de données de carte de crédit, de mots de passe ou d'historiques de chat : les mises à jour régulières de tes appareils comblent les failles de sécurité et protègent tes données.
Qu'il s'agisse de données de carte de crédit, de mots de passe ou d'historiques de chat : les mises à jour régulières de tes appareils comblent les failles de sécurité et protègent tes données.
Image : Pexels, Kaboompics

Beaucoup de gens protègent leur domicile avec des serrures ou un extincteur, mais négligent la sécurité de leurs appareils numériques. Or, les mises à jour logicielles repoussent efficacement les cyberattaques.

En collaboration avec Swisscom

17.06.2026, 01:35

Pas beaucoup de temps ? blue News te résume l'essentiel

  • Les logiciels obsolètes comportent des failles de sécurité et facilitent les cyberattaques.
  • Des mises à jour régulières protègent contre le vol de données, renforcent la sécurité et améliorent les performances des appareils.
  • Les mises à jour automatiques sont sûres et pratiques, mais peuvent entraîner des changements inattendus.
Montre plus

Beaucoup connaissent cette situation : pendant votre série préférée, au milieu d’une recherche importante sur Internet ou en pleine phase de travail concentrée, le message suivant s’affiche à l’écran : « Des mises à jour sont disponibles. Veuillez redémarrer votre ordinateur. »

Le fait que le système rappelle souvent les mises à jour à des moments inopportuns est une pure coïncidence. Comme les mises à jour prennent du temps, interrompent le flux de travail et modifient certaines fonctions, elles sont peu appréciées. Mais pourquoi les mises à jour logicielles régulières sont-elles si importantes ?

Protection contre les cyberattaques

Les logiciels des ordinateurs portables ou des smartphones peuvent être comparés à une maison. Nous nous déplaçons dans notre maison en ligne aussi régulièrement que nous entrons et sortons de notre domicile physique. De temps à autre, des travaux de rénovation s’imposent, et celui qui remplace des tuiles cassées ou change la serrure de sa porte se protège contre les cambrioleurs et les intempéries.

Notre maison numérique présente elle aussi des failles. Les applications ou les systèmes d’exploitation obsolètes facilitent la tâche des cybercriminels qui souhaitent installer des logiciels malveillants, voler des données ou accéder aux webcams. Cela se produit par exemple lors d’attaques de phishing ou lors de l’utilisation de réseaux Wi-Fi publics.

Comme les technologies et les stratégies des pirates informatiques évoluent constamment, les entreprises technologiques développent en permanence des correctifs et des mises à jour. Ceux-ci comblent les failles de sécurité et protègent contre les cyberattaques. Les utilisateurs devraient installer régulièrement les mises à jour et ne cliquer sur « Me le rappeler plus tard » qu’à titre exceptionnel – en particulier si l’appareil est utilisé pour des applications sensibles telles que la banque en ligne, les achats en ligne ou la déclaration d’impôts.

Pratiques et sûres : les mises à jour automatiques

Les mises à jour protègent les appareils, améliorent leurs performances et sensibilisent les utilisateurs à la sécurité numérique. Si vous vous demandez : « Pourquoi mon système ne me rappelle-t-il jamais les mises à jour ? », c’est peut-être parce que la fonction « mises à jour automatiques » est activée. Dans ce cas, le système télécharge les dernières améliorations de sécurité en arrière-plan, sans qu’aucune autorisation ne soit nécessaire. C’est pratique et particulièrement sûr.

Les mises à jour automatiques présentent toutefois aussi des inconvénients. Elles nécessitent un redémarrage et peuvent parfois surprendre par leur consommation élevée de données. De plus, certaines applications modifient leurs autorisations après une mise à jour. C’est pourquoi les utilisateurs devraient vérifier régulièrement leurs paramètres de confidentialité.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les mises à jour des appareils et la sécurité sur Internet, vous trouverez des conseils et des guides utiles sur Swisscom Campus.

Cet article a été rédigé en cooperation avec Swisscom

Swisscom s’engage pour la durabilité écologique, sociale et économique: pour la protection du climat, pour un mode de vie durable et pour une utilisation responsable des médias numériques. L’entreprise de TIC leader en Suisse a déjà été récompensée à plusieurs reprises pour son engagement de longue date en faveur du développement durable et compte, selon le TIME Magazine, parmi les 500 entreprises les plus durables du monde en 2024. Le Swisscom Campus transmet des connaissances importantes et donne de précieux conseils sur les médias numériques et leur utilisation au quotidien.

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