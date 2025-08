Pour l'achat d'un téléphone portable, il est recommandé d'attendre au plus tôt le neuvième anniversaire. Toutefois, la maturité de l'enfant est plus importante que l'âge. Image : Pexels, cottonbro studio

Que ce soit uniquement en cas d'urgence ou même pour étudier : s'il est utilisé correctement, un téléphone portable aide les enfants à prendre leurs responsabilités et à être joignables - sur le chemin de l'école ou pendant les vacances.

Pas beaucoup de temps ? blue News te résume l'essentiel Les parents accompagnent étroitement leurs enfants lors de leur première utilisation du téléphone portable afin de leur apprendre à utiliser Internet en toute sécurité.

Ceux qui sont au courant des risques liés à des contenus inappropriés sont eux-mêmes plus rarement victimes d'escroqueries et autres.

De nombreux systèmes d'exploitation disposent de contrôles parentaux, de restrictions de contenu, etc.

Liste de souhaits, messages cachés ou persuasion persistante : les enfants font preuve d'inventivité lorsqu'ils veulent faire part à leurs parents de leur souhait d'avoir leur premier téléphone portable. C'est surtout à la rentrée scolaire, après les vacances d'été, que les parents ou les grands-parents pensent à l'achat d'un téléphone portable pour leurs protégés afin d'être joignables sur le chemin de l'école.

Pour de nombreux parents, la décision est difficile à prendre, car ils savent que les smartphones sont pratiques, mais qu'ils comportent aussi des risques comme le cyberharcèlement ou la fraude. Ceux qui ne sont pas encore tout à fait convaincus par des arguments tels que "mais tous mes camarades de classe ont déjà un smartphone" peuvent tester de manière ludique les compétences médiatiques des enfants.

Bien accompagné sur la toile

Que ce soit par le biais de téléphones portables familiaux partagés, d'une smartwatch pour enfants ou de l'utilisation d'un téléphone portable d'urgence : Les enfants qui ont déjà une expérience du monde numérique surfent de manière plus sûre. Mais ce n'est pas seulement l'expérience d'utilisation qui est importante, mais aussi la compétence médiatique. Celle-ci est transmise de différentes manières par les personnes chargées de l'éducation.

Les parents et les enfants peuvent discuter des risques d'Internet de manière ludique. À l'aide de jeux de rôle dans lesquels les adolescents réalisent leurs souhaits en matière de téléphone portable à l'aide d'une baguette magique, les éducateurs découvrent à quoi leur enfant souhaite utiliser son téléphone portable et quelles applications il connaît déjà.

Les listes de contrôle aident également à prendre une décision, car elles résument les critères importants. Malheureusement, les enfants peuvent tomber sur des contenus nuisibles sur Internet, comme la pornographie, les représentations de la violence ou la cyberintimidation. Lors de jeux de devinettes, les éducateurs et les adolescents peuvent discuter de la manière de reconnaître les contenus inappropriés et de s'en protéger.

Sécurité grâce à des restrictions de contenu

Si vous avez pris la décision d'acheter votre premier téléphone portable, vous pouvez aider votre enfant à l'utiliser et à gérer ses activités numériques grâce à des paramètres et des outils. Le partage familial pour IOS ou Family Link pour les appareils Android aident à éviter les achats d'applications indésirables ou à limiter les contenus et le temps d'écran.

Swisscom propose des guides ainsi que des conseils et des offres sur l'utilisation des médias par les enfants et aide les parents ainsi que les enfants à naviguer sur le web de manière sûre et responsable. Ainsi, plus rien ne s'oppose à l'exploration du monde numérique !