Pour bien commencer 2025, WhatsApp introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations de design destinées à rendre vos échanges encore plus fluides et amusants.

WhatsApp commence l'année 2025 avec une série d'innovations destinées à enrichir l'expérience de ses utilisateurs.

Rédaction blue News Barman Nicolas

L’application de messagerie populaire continue de s’adapter aux attentes en proposant des outils plus intuitifs et interactifs.

Des améliorations esthétiques aux nouvelles options de personnalisation, ces mises à jour visent à rendre les échanges plus dynamiques, accessibles et divertissants pour des millions d’utilisateurs dans le monde. Voici un aperçu des principales nouveautés :

Des effets de caméra pour sublimer vos contenus

Après le succès des effets visuels déployés lors des appels vidéo en 2023, WhatsApp élargit leur utilisation. Les utilisateurs peuvent désormais choisir parmi 30 arrière-plans, filtres et effets pour personnaliser leurs photos et vidéos directement dans leurs discussions.

Des stickers selfie personnalisés

Les adeptes de stickers vont se réjouir : il est désormais possible de transformer un simple selfie en sticker unique. Cette option, accessible via l’icône des stickers, permet de créer un autocollant personnalisé en un instant. Actuellement disponible sur Android, cette fonctionnalité arrivera prochainement sur iOS.

Partage facilité des packs de stickers

Un pack de stickers vous a séduit ? Vous pouvez désormais le partager directement dans une conversation avec vos proches, simplifiant ainsi la diffusion de contenus créatifs et amusants.

Réactions plus rapides et accessibles

WhatsApp améliore également les réactions aux messages avec une nouvelle option : un double tapotement sur un message permet d’afficher une liste d’emojis fréquemment utilisés. Cette fonctionnalité rend l’expérience plus intuitive et accessible, notamment pour les utilisateurs ayant des difficultés avec les interactions tactiles prolongées. Un menu déroulant permet par ailleurs d’accéder à une sélection élargie d’emojis.