L'application de rencontres Tinder a dévoilé jeudi de nouvelles fonctionnalités pour permettre des mises en relation «plus pertinentes», grâce à une connaissance approfondie de l'utilisateur.

Tinder lance de nouvelles fonctionnalités. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

Depuis sa création, en 2012, le site filiale du groupe Match.com est, entre autres, connu pour son système de «swipe», qui permet de passer rapidement en revue des dizaines de profils.

«Le ‹swipe› reste un élément essentiel de ce qu'est Tinder aujourd'hui», explique à l'AFP Hillary Paine, vice-présidente produit, mais les nouveautés s'adressent «aux usagers qui veulent quelque chose d'un peu plus personnalisé».

L'entreprise de Los Angeles, leader du marché, teste ainsi actuellement l'option «Chemistry» (alchimie), qui soumettra un profil unique par jour à l'utilisateur. Il sera sélectionné grâce à l'intelligence artificielle (IA), sur la base des informations fournies dans le compte mais aussi (plus tard cette année) un questionnaire et d'autres indices, comme les archives photos, sous réserve d'autorisation.

Ce faisant, «nous avons une meilleure compréhension de votre personnalité, votre style et ce qui compte pour vous», décrit Tinder dans un communiqué. «Nous utilisons l'IA pour identifier des mises en relations plus pertinentes», résume Spencer Rascoff, patron de Tinder et de Match, cité dans le communiqué.

Contre toute attente, ces nouveaux modes de consommation de la plateforme répondent surtout à une demande des jeunes utilisateurs plutôt que des plus âgés. Idem pour le mode musique, déjà existant, qui pondère davantage les goûts musicaux dans le rapprochement de deux profils, ou le tout nouveau mode astrologie.

C'est aussi, ajoute Hillary Paine, avec cette catégorie d'âge en tête que Tinder teste actuellement l'organisation d'événements en personne pour ses abonnés, s'inscrivant dans une tendance incarnée notamment par la nouvelle application 222. «Les ‹Gen Z› (né après l'arrivée d'internet) veulent socialiser», constate la responsable, «lâcher leur téléphone et rencontrer des gens».

Ces événements, de même que le nouveau format «double date» qui réunit deux amis chacun avec une personne rencontrée sur Tinder, «tendent à mettre moins de pression que le tête-à-tête classique», décrypte Hillary Paine. «Au pire, je me suis bien amusé avec une amie», fait-elle valoir. «Au mieux, j'ai rencontré quelqu'un.»

Si elles constituent désormais, de très loin, la première voie pour trouver un partenaire, les applications de rencontre cherchent à se renouveler pour améliorer leur image.

Selon une enquête publiée en juillet par le site du magazine Forbes, 78% des utilisateurs disaient se sentir, par moment ou régulièrement, «épuisés émotionnellement, mentalement et physiquement» par la fréquentation de ces plateformes.