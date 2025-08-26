Seuls quelques jeunes utilisent les médias sociaux pour se mettre en scène, c'est ce que montre la dernière étude JAMESfocus. Image: Pexels, Mart Production

Les médias sociaux comme scène, salle de classe et lieu de refuge : le rapport JAMESfocus 2025 montre ce que les jeunes recherchent vraiment en ligne.

Pas le temps ? blue News résume pour toi Selon le rapport JAMESfocus, les jeunes Suisses utilisent les médias sociaux principalement pour se divertir et obtenir des informations, et moins pour se mettre en valeur.

L'étude JAMES examine l'utilisation des médias par les jeunes en Suisse.

Les jeunes qui utilisent les plateformes pour se divertir ou se présenter sont plus souvent victimes de cyberharcèlement. Montre plus

Amoureux de la technique, orientés vers la consommation et en quête de reconnaissance: tels sont les clichés sur les jeunes qui utilisent les médias sociaux. Le fait qu'ils soient constamment en ligne, qu'ils révèlent beaucoup d'informations privées et qu'ils puissent être victimes de cyberharcèlement inquiète plus d'un parent.

Est-il vraiment vrai que les adolescents s'exhibent sans cesse sur des photos, des vidéos ou leurs propres chaînes d'influenceurs ?

Comportement d'utilisation: Scroller au lieu de poser

Le rapport JAMESfocus 2025 de la ZHAW et de Swisscom montre les modèles d'utilisation des jeunes de 12 à 19 ans dans le monde numérique - et met fin à certaines hypothèses erronées. Selon l'étude, le fait que les jeunes Suisses affichent leur personnalité en ligne n'est vrai que pour 4 % des personnes interrogées.

Les jeunes préfèrent de loin utiliser les médias sociaux pour se divertir. Ils aiment particulièrement envoyer des vidéos et des mèmes amusants à leurs amis*. Des plateformes telles que TikTok et Instagram offrent un vaste choix de contenus passionnants et amusants, 57 % des personnes interrogées les utilisent à des fins de divertissement.

Les médias sociaux permettent de s'amuser et d'échanger des potins, mais ils servent également de source d'information. Les adolescents utilisent les actualités, les tendances ou l'éducation pour renforcer leur personnalité et pour attirer l'attention sur des sujets importants.

Protection contre le cyberharcèlement

Le rapport JAMESfocus fournit des résultats importants, en particulier pour les parents inquiets : Selon l'étude, les jeunes qui utilisent les plateformes principalement pour se divertir ou se mettre en valeur sont plus souvent victimes de cyberharcèlement.

Les parents et les écoles peuvent aider activement les jeunes à apprendre à utiliser les médias numériques de manière compétente. Des règles d'utilisation des médias, des explications sur les chances et les risques ainsi qu'un dialogue ouvert sur leurs activités en ligne aident les adolescents à naviguer de manière responsable sur la Toile.

