Les téléphones portables sont des cadeaux de Noël populaires. Grâce aux appareils d’occasion, tu peux faire plaisir à tes proches tout en préservant l’environnement. Pexels, Tima Miroshnichenko

Les téléphones portables d’occasion n’ont pas leur place sous le sapin de Noël? C’est du passé! Voici cinq raisons d’offrir un smartphone d’occasion cette année.

Offrir un téléphone portable d'occasion à Noël, c'est contribuer à l'économie circulaire.

Swisscom reconditionne des appareils d’occasion pour les remettre sur le marché.

Les téléphones portables d’occasion sont contrôlés et réparés avant d’être vendus et disposent souvent d’une garantie de retour. Montre plus

Téléphoner, partager des photos ou ouvrir une nouvelle porte dans l’application du calendrier de l’avent: les smartphones nous accompagnent au quotidien. Les appareils sont souvent remplacés alors qu’ils fonctionnent encore sans problème, par exemple si l’on en reçoit un nouveau comme cadeau de Noël.

Comme certaines personnes aiment posséder le dernier modèle de smartphone, elles ont aussi tendance à se tourner vers des appareils neufs lorsqu’elles font des cadeaux. Il y a pourtant de bonnes raisons de choisir des téléphones portables d’occasion.

1. Les téléphones portables d’occasion préservent les ressources de la planète

En faisant réparer les téléphones portables défectueux ou en achetant des appareils d’occasion plutôt que de les remplacer par un modèle neuf, on contribue à la protection de l’environnement. En effet, la fabrication d’appareils neufs nécessite des matières premières précieuses comme des métaux rares, dont l’extraction a un impact sur l’environnement.

Pour que les matières premières des anciens appareils soient réintroduites dans le circuit, il est important d’utiliser les téléphones portables et les autres appareils électroniques aussi longtemps que possible et de les recycler en fin de vie. Offrir un téléphone portable d’occasion à Noël, c’est apporter une contribution importante à l’économie circulaire.

2. Les appareils d’occasion sont 100% fonctionnels

Le fait que les téléphones d’occasion ne fonctionnent pas correctement est un mythe. Les revendeurs comme Swisscom contrôlent les appareils recyclés avant de les vendre et les réparent si nécessaire. Les téléphones d’occasion disposent d’une bonne autonomie et sont souvent garantis plusieurs années.

Swisscom propose des appareils d’occasion de qualité en différentes tailles, couleurs et états, et assure une garantie de douze mois. Si le téléphone portable ne correspond pas aux attentes des utilisatrices et utilisateurs, il peut être retourné très facilement.

3. Les téléphones d’occasion sont tendance

Démodés, les téléphones portables d’occasion? Bien au contraire! Environ un cinquième des jeunes de 12 à 19 ans en Suisse possèdent aujourd’hui un smartphone de seconde main. Dans le cadre du programme de récupération Refreshed de Swisscom, le nombre d’appareils repris et recyclés a fortement augmenté depuis 2016.

4. Acheter des téléphones portables d’occasion, c’est faire des économies

Les téléphones d’occasion sont moins chers que les appareils neufs. Ainsi, si le budget est un peu serré en fin d’année, il est tout de même possible de faire plaisir à ses proches en leur offrant un téléphone de seconde main à un prix avantageux.

Avant l’achat, il vaut la peine de comparer le prix du téléphone d’occasion avec celui d’un appareil neuf similaire, par exemple sur le site Internet de Swisscom pour les client·e·s privé·e·s.

5. Vaste choix

Aux alentours de Noël, les magasins sont hauts en couleur et le choix de téléphones portables est important. Même en dehors de la période de l’avent, il existe un large choix de téléphones d’occasion de différents modèles et marques, qui ne sont peut-être plus du tout disponibles à l’état neuf.

Prolonger la durée de vie des téléphones portables

Les téléphones portables de tes proches fonctionnent tous parfaitement? Des accessoires tels que des coques pour téléphones portables, des fourres étanches pour les activités de plein air ou des films de protection contre les fissures de l’écran sont des cadeaux de Noël utiles qui prolongent la durée de vie des appareils.

Il existe désormais des coques de téléphone en matériaux écocompatibles comme le plastique recyclé, le bambou ou le liège, et même des câbles de charge en cuivre recyclé. Ces accessoires ne contribuent donc pas seulement à prolonger la durée de vie des téléphones portables, ils sont également durables et esthétiques.