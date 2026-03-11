"Jeter", c'était hier : Recycler les smartphones défectueux, c'est maintenir les matières premières dans le circuit. Image : Pexels, Shvets production

Détectives de matières premières*, attention ! Les smartphones inutilisés contiennent des matériaux précieux. La Journée internationale du recyclage, le 18 mars, invite à la recherche d'indices.

En collaboration avec Swisscom In Kooperation mit Swisscom

Pas beaucoup de temps ? blue News te résume l'essentiel La Journée internationale du recyclage du 18 mars renforce la sensibilisation à la protection de l'environnement et à l'économie circulaire.

Les smartphones inutilisés ou défectueux contiennent de précieuses matières premières qui peuvent être recyclées.

Swisscom propose des offres de recyclage et préserve les ressources. Montre plus

Que nous triions nos déchets ménagers ou que nous fassions nos achats dans un magasin de seconde main : Le recyclage fait partie de notre quotidien, et ce pour une bonne raison. En éliminant correctement les matériaux usagés et en achetant des produits recyclés, on préserve les ressources et on contribue à la protection de l'environnement.

Le recyclage (en français : réutilisation) consiste à collecter les matériaux usagés, à les trier et à les préparer de manière à pouvoir les réutiliser dans la production. Cela permet d'économiser de l'énergie, de réduire les déchets - et fait même l'objet d'une journée d'action internationale.

Le 18 mars est la journée internationale du recyclage.

Afin de renforcer la sensibilisation au recyclage et à la protection de l'environnement, la Global Recycling Foundation a créé en 2018 la journée Internationale de recyclage. Cette journée a lieu le 18 mars. L'année dernière, plus de 200 communes, écoles et entreprises ont participé à différentes actions dans toute la Suisse.

Ceux qui souhaitent être actifs eux-mêmes peuvent par exemple participer à des actions de collecte de téléphones portables : Outre le verre usagé, les vêtements ou le plastique, les smartphones inutilisés et défectueux sont également recyclables. Ces "déchets électroniques" recèlent en réalité de véritables trésors.

Les ménages suisses sont une véritable mine de smartphones qui peuvent être réparés ou dont les matériaux peuvent être recyclés. Ces appareils contiennent des matières premières précieuses comme l'or, le cobalt ou le lithium, dont l'extraction génère des émissions élevées de CO₂. Chez Swisscom, ces smartphones inutilisés peuvent être déposés dans des boîtes de collecte et donnés ou vendus à Mobile Aid.

Économie circulaire : voici comment cela fonctionne

Swisscom recycle les smartphones en fonction de l'état de l'appareil. Après la remise, Swisscom teste et répare les appareils cassés, efface les données personnelles et les remet dans le circuit ou les élimine de manière appropriée. Avec le programme Swisscom Mobile Aid, l'entreprise fait don du produit des téléphones portables remis à neuf et du recyclage des matières premières à des enfants dans le besoin.

L'économie circulaire consiste à utiliser les ressources le plus longtemps possible en les réutilisant, en les recyclant et en les réparant, et à les conserver dans des circuits de matériaux fermés au lieu de les éliminer après un usage unique. Tu peux toi aussi t'engager en faveur de l'économie circulaire - lors de la Journée du recyclage ou tout autre jour.