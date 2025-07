Se détendre en appuyant sur un bouton ? Comment l'IA aide à planifier un voyage

Que ce soit pour créer un itinéraire sur mesure, pour planifier un budget ou en tant qu'assistant vocal : l'IA est un compagnon utile pour la planification des vacances. Image : Pexels, Andrea Piacquadio

Les vacances d'été approchent - et les planifier prend souvent beaucoup de temps. L'IA aide à établir la liste des bagages et, avec le bon prompteur, crée même des itinéraires de voyage personnalisés.

En collaboration avec Swisscom In Kooperation mit Swisscom

Pas beaucoup de temps ? blue News te résume l'essentiel L'intelligence artificielle aide à planifier les vacances - par exemple avec des itinéraires de voyage, des listes de colisage et des conseils d'excursion.

Plus la mission confiée à l'IA est concrète, plus les résultats sont adaptés et personnalisés.

Il est important de vérifier les informations fournies et d'effectuer soi-même les réservations. Montre plus

Les vacances d'été approchent - et avec elles le désir de se reposer. Qu'il s'agisse de journées de détente au bord de la mer, d'une escapade citadine ou de vacances en caravane, bien planifier son voyage permet d'en profiter plus sereinement et d'avoir peu à organiser une fois arrivé à destination.

La recherche d'itinéraires et la recherche d'hébergements bon marché prennent souvent plus de temps qu'on ne le souhaiterait. Pour mieux utiliser ce temps, il suffit de demander à une IA de créer un itinéraire de voyage. Avec un prompt formulé avec précision, c'est-à-dire la mission confiée à l'IA, celle-ci fournit des propositions adaptées.

L'importance du prompt

Des idées différentes sur les vacances de rêve provoquent des discussions enflammées dans certains foyers : Alors que certains préfèrent se prélasser sur la plage, d'autres sont à la recherche d'aventures, d'activités en plein air, d'expériences culinaires et souhaitent visiter des sites culturels.

Pour concilier les préférences, le prompt est essentiel, par exemple : "Créez un itinéraire de deux semaines pour l'Italie, comprenant Rome, Florence et Venise. Je m'intéresse à la cuisine locale, aux sites historiques et aux activités familiales".

L'IA fournit alors un itinéraire de voyage sur mesure : A Rome, la visite du Colisée, du Vatican et un atelier de pâtes pour les familles, Pise s'impose comme une excursion d'une journée au départ de Florence et à Venise, l'IA propose aux enfants une promenade en gondole. Il convient de vérifier les heures d'ouverture, les prix d'entrée et les itinéraires correspondants, car l'IA ne se base pas toujours sur les données les plus récentes.

Plus l'ordre donné à l'IA est précis, plus elle fournit des informations adaptées. Si l'on n'est pas encore satisfait de la réponse, on peut spécifier la recherche en posant des questions de suivi ou en essayant différentes formulations.

Voyager en toute connaissance de cause grâce aux traductions de l'IA

L'IA aide à se faire une idée d'une grande quantité de données. Pour les réservations d'hôtel, il est conseillé de rechercher le contact personnel avec les fournisseurs de voyages. Swisscom propose des conseils et un guide qui aident à utiliser l'IA et qui mettent également en évidence les risques.

Qu'il s'agisse de la France, du Japon ou du Brésil, l'IA assiste également les voyageurs sur place : En cas de changement spontané de plan, elle fournit rapidement des informations et les services de traduction basés sur l'IA aident à surmonter les barrières linguistiques.

Conseils pour une anticipation réussie Être spécifique : Plus la demande est précise, plus le résultat sera personnalisé. Explique le plus précisément possible ce que tu cherches.

Donner un contexte : Des informations telles que la période de voyage, le budget et les intérêts aident l'IA à faire des propositions qui te correspondent.

Faire des expériences : En essayant différentes formulations, on obtient de meilleurs résultats. Parfois, tu obtiens un meilleur résultat en adaptant légèrement l'invite.

Poser des questions de suivi: Souvent, le premier résultat n'est pas encore parfait. Pose d'autres questions ou donne plus de consignes afin d'affiner les propositions. Montre plus