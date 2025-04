Du cyberharcèlement dans le chat de la classe aux fausses informations générées par l'IA : Dans le quotidien scolaire, les enseignants sont des interlocuteurs importants pour la sécurité en ligne. Image : Pexels, Pavel Danilyuk

Les enseignants ont un rôle à jouer dans la détection précoce de pièges tels que les fake news ou le cyberharcèlement. Ils protègent les écoliers en leur apprenant à utiliser les médias en toute sécurité.

Pas beaucoup de temps ? blue News te résume l'essentiel Sur Internet, les adolescents ont besoin d'être accompagnés par des adultes.

Les enseignants forment les compétences médiatiques de leurs élèves* à l'aide de matériel pédagogique et échangent régulièrement avec les parents.

Le cyberharcèlement et le partage de contenus inappropriés sont également un problème dans les chats de classe. Montre plus

Qu'il s'agisse de vidéos d'apprentissage sur YouTube, de moteurs de recherche ou de chats de classe : de nombreux adolescents utilisent Internet pour l'école, pour trouver des informations ou pour effectuer des tâches. Mais tout ce que l'on trouve sur Internet n'est pas forcément adapté aux enfants et aux adolescents. Il s'agit par exemple de la pornographie, des représentations de la violence ou du cyberharcèlement.

En un seul clic, les élèves* peuvent accéder à des contenus qui ne leur conviennent pas. Le cyberharcèlement est une charge émotionnelle à long terme pour les adolescents. De plus, bien que l'on se connaisse personnellement, les contenus nuisibles ou les commentaires méchants sont souvent partagés dans les chats de classe.

Une approche ludique du quotidien médiatique

Lorsqu'il s'agit de protéger les jeunes sur Internet, les enseignants jouent un rôle important. Ils accompagnent les élèves de manière ludique dans leur quotidien médiatique et sont des interlocuteurs importants en cas de contenus nocifs ou non adaptés à leur âge.

Les jeunes sont déjà actifs à un jeune âge sur les médias sociaux comme Instagram ou TikTok et utilisent de plus en plus l'IA. Il est donc important que les enseignants abordent également ces thèmes en classe et sensibilisent les élèves - en montrant par exemple pourquoi les représentations de la violence, les fake news ou les faux modèles sont néfastes et comment les jeunes peuvent s'en protéger.

Les jeux de devinettes, au cours desquels les élèves démasquent des deepfakes générés par l'IA, ou les jeux de rôles, au cours desquels ils rassemblent différentes possibilités de protection de leurs données privées, sont divertissants et transmettent des connaissances importantes de manière ludique.

Parents et enseignants en échange

Les vidéos violentes ou les influenceurs* qui véhiculent des idéaux de beauté irréalistes peuvent avoir une influence négative sur le développement des adolescents. En encourageant leurs élèves à aborder ouvertement les problèmes, les enseignants peuvent les protéger et intervenir rapidement en cas de harcèlement.

Des règles fixes contribuent à une communication respectueuse dans le chat en classe et peuvent être établies en accord avec les parents. Le matériel pédagogique et les cours médias de Swisscom aident les enseignants à promouvoir les bonnes compétences médiatiques dans leurs classes. Les écoles peuvent en outre recourir à des moyens techniques et installer par exemple un pare-feu sur le site de l'école.

5 idées de cours sur les compétences médiatiques Deepfakes : en jouant aux devinettes, les élèves démasquent les deepfakes générés par l'IA.

Pornographie : des discussions ouvertes contribuent à une information adaptée à l'âge. Les enseignants encouragent les élèves à poser des questions et à partager des expériences négatives.

Fausses identités : Dans le cadre de jeux de rôle, les élèves* simulent leurs expériences concernant les "faux profils" et apprennent à protéger leur vie privée.

Publicité en ligne : les élèves devinent les signes qui permettent de distinguer les publicités des contenus authentiques. Il s'agit notamment de promesses excessives ou d'un langage trompeur.

Cyberintimidation: dans le cadre d'une discussion ouverte, les enseignants créent un environnement sûr dans lequel les élèves peuvent parler de leurs expériences. Montre plus