«Call of Duty: Black Ops 7», nouvel opus de la franchise la plus vendue des jeux de guerre, fait le pari de situer son action dans futur proche pour son retour vendredi, sous la pression du très bon démarrage de son concurrent Battlefield 6.

Black Ops 7 fait le pari de rester proche des versions récentes, tout en cultivant le succès de numéros plus anciens: l'histoire s'inscrit dans la continuité de Black Ops 2 et 6 et plusieurs personnages et cartes déjà rencontrés reviennent. Imago

La rivalité entre les deux franchises de tir à la première personne – qui rappelle celle entre les jeux de foot FIFA (renommé EA Sports FC) et PES (devenu eFootball) – a façonné l'histoire du jeu vidéo depuis 20 ans, les poussant à innover constamment.

Call of Duty revendique la place de numéro un, avec plus de 500 millions d'exemplaires vendus depuis le premier jeu en 2003 (à raison d'une sortie par an), selon son éditeur Activision Blizzard. Plusieurs moutures auraient dépassé les 20 millions de ventes.

La toute dernière version se déroule en 2035, où une équipe de forces spéciales affronte un terroriste nicaraguayen apparemment revenu d'entre les morts, qui menace de «brûler le monde dans trois jours».

Un choix risqué de la part des développeurs car les précédents épisodes situés dans le futur figurent parmi les moins appréciés des joueurs.

Lasser son public

Dans celui-ci, pas de jetpacks (pour se déplacer verticalement dans le décor), ni de course sur les murs, des dynamiques de jeu qui avaient déplu à de nombreux joueurs, explique à l'AFP Stephanie Snowden, directrice de communication chez Activision. Mais la possibilité nouvelle de rebondir sur les parois avec une sorte de double saut.

Black Ops 7 fait le pari de rester proche des versions récentes, tout en cultivant le succès de numéros plus anciens: l'histoire s'inscrit dans la continuité de Black Ops 2 et 6 et plusieurs personnages et cartes déjà rencontrés reviennent.

En étirant la formule, le risque pour Black Ops 7 est néanmoins de lasser son public. «La licence ne se renouvelle pas assez», estime Lou Martin, étudiant en marketing qui l'a testé à la Paris Games Week.

La place de champion des jeux de tir de Call of Duty (CoD), d'habitude incontestable, pourrait cette année être plus disputée par son concurrent Battlefield 6, paru le 10 octobre et qui semble démarrer très fort.

«Battlefield 6 connaît actuellement le plus gros succès de lancement de toute l'histoire» de la franchise, a révélé son éditeur Electronic Arts une semaine après sa sortie.

Le jeu revendiquait «plus de 7 millions d'exemplaires vendus» à ce moment-là. Certains médias spécialisés estiment que la barre des 10 millions a désormais été franchie. Un rebond spectaculaire après un «Battlefield 2042», sorti en 2021, jugé décevant.

Attaque frontale

«Je pensais acheter Black Ops pour la fin d'année, mais Battlefield m'a fait changer d'avis», affirme Lou Martin.

Battlefield attaque son rival sur tous les terrains avec des cartes plus petites que d'habitude en multijoueur et un mode «battle royale» où les joueurs s'éliminent les uns après les autres, qui concurrence celui très populaire de Call of Duty.

Dans sa bande annonce il se moque même ouvertement des «skins» (la personnalisation esthétique du personnage incarné) inspirés de la pop-culture, présents dans les jeux de son adversaire.

Mais Call of Duty, qui propose comme d'habitude un mode multijoueur, un mode zombie et une campagne cette fois-ci jouable en coopération à plusieurs, peut se reposer sur un public fidèle, comme Reda Mbarki, trentenaire qui travaille dans l'informatique.

«Même s'il n'y pas assez de renouveau, en comparaison, je préfère CoD à la franchise Battlefield, trop complexe pour moi», affirme-t-il après avoir testé le jeu.