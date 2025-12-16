iPhone: ces 9 nouveautés qui valent clairement la mise à jour

Pour de nombreux utilisateurs d’iPhone, la mise à jour iOS 26.2 pourrait être la plus substantielle depuis des mois. Bien que la mise à jour n’apporte pas de bouleversement fondamental du système, Apple met en œuvre une série d’améliorations précises et quotidiennes.

La mise à jour iOS 26.2 apporte de nombreuses modifications utiles au quotidien. Apple

Martin Abgottspon Martin Abgottspon

À l’ère du numérique, les gros titres sur les intégrations révolutionnaires de l’IA et le matériel révolutionnaire dominent. Mais ce sont souvent les améliorations logicielles discrètes mais ciblées qui apportent une réelle valeur ajoutée à l’utilisation du smartphone. iOS 26.2 se présente précisément comme une telle mise à jour discrète mais puissante. Voici quelques-unes des principales nouveautés.

Le nouveau contrôle Liquid-Glass sur l'écran de verrouillage

Avec iOS 26, Apple a introduit le langage de design Liquid Glass, qui a d’abord suscité des avis partagés, à la suite de quoi une option de dépolissage a été ajoutée dans iOS 26.1. iOS 26.2 poursuit ce centrage sur l’utilisateur en intégrant un curseur pour ajuster la transparence de l’horloge sur l’écran de verrouillage. Les utilisateurs peuvent désormais doser individuellement l’intensité de l’effet « fluide » de l’horloge. Ce contrôle à granularité fine permet d’adapter l’esthétique du système aux préférences personnelles.

Liquid Glass pour l'application Massband

L’extension à l’ensemble du système du langage de design Liquid Glass atteint également l’application Massband avec iOS 26.2. Les éléments de commande, les boutons et les champs de saisie de l’application reçoivent le look translucide et fluide. Bien que la fonctionnalité principale reste inchangée, la mise à jour modernise une interface utilisateur longtemps restée statique et contribue de manière significative à la cohérence visuelle de l’ensemble du système iOS.

Chapitrage automatique dans les podcasts Apple

La création manuelle de chapitres par les créateurs de podcasts faisait jusqu’à présent partie de la norme. iOS 26.2 utilise désormais l’IA pour améliorer l’efficacité de la consommation, en permettant à l’application de créer automatiquement des chapitres sur la base de la transcription. Cela permet aux auditeurs de passer facilement à une partie spécifique d’un épisode. Autre valeur ajoutée : l’application identifie des références à d’autres podcasts au sein d’un épisode et propose à l’utilisateur un lien direct pour écouter cet épisode. Cela améliore la navigation et favorise la découverte de nouveaux contenus sur la plateforme.

L'indice de sommeil affiné

La fonction Sleep Score, introduite avec iOS 26 pour évaluer la qualité du sommeil, est précisée dans la version actuelle. Apple apporte des ajustements plus fins à la base de l’algorithme, ce qui permet au Sleep Score de fournir des évaluations plus précises pour les catégories durée de sommeil, temps de sommeil et interruptions. Cette granularité accrue permet une analyse plus détaillée du profil de repos.

Le sommeil devrait pouvoir être suivi de manière encore plus précise avec la nouvelle mise à jour. Apple

Rappels sous forme d'alarmes plein écran

Un ajout fonctionnel central concerne l’application Rappels, qui peut désormais simuler une urgence de type alarme. Les utilisateurs peuvent configurer les notifications de rappel comme des alertes plein écran. Au lieu d’une bannière discrète, la notification occupe tout l’écran, accompagnée d’un signal sonore, exactement comme les alarmes traditionnelles. Cela renforce le caractère obligatoire et le sentiment de priorité. Les options « snooze » et « stop » sont intégrées via un curseur, tout en laissant la possibilité d’utiliser les notifications classiques.

Le code PIN AirDrop

Face aux discussions persistantes sur les transmissions AirDrop non souhaitées, Apple s’attaque au problème de la sécurité avec un nouveau niveau de vérification. Lors de l’interaction avec des contacts ne faisant pas partie de sa propre liste de contacts, une saisie du code PIN est nécessaire sur l’appareil récepteur, de manière analogue au couplage de l’Apple TV. Après une saisie réussie, l’appareil est marqué comme connu pendant 30 jours, ce qui permet des échanges rapides et répétés sans avoir à saisir à nouveau le code PIN. Cela représente un équilibre judicieux entre sécurité et facilité d’utilisation.

Accès rapide pour Apple News

Dans l’application Apple News, les utilisateurs bénéficient d’une optimisation structurelle. De nouveaux raccourcis permettent d’accéder rapidement à des rubriques spécifiques de l’application News, dont le sport, la politique, les énigmes et la nourriture. Les raccourcis s’affichent à la fois sur l’écran d’accueil et dans l’onglet « Recherche », ce qui rend la navigation thématique plus efficace.

Tableaux dans Freeform

L’application de tableau blanc d’Apple, Freeform, se dote d’un outil puissant et structuré dans iOS 26.2. La nouvelle option d’insertion de tableaux, personnalisables avec plusieurs lignes et colonnes, complète les fonctions existantes pour les notes et les formes. Freeform se transforme ainsi d’une plateforme de brainstorming principalement visuelle en un outil adapté à l’organisation et à la structuration d’informations complexes basées sur des données.

Traduction en direct via Airpods dans l'UE

L’une des fonctions les plus impressionnantes d’un point de vue technologique d’iOS 26, la traduction en direct pour les AirPods, est massivement étendue au niveau régional. La traduction en temps réel des conversations via les écouteurs est désormais activée pour tous les utilisateurs de l’Union européenne. Cette fonction permet de communiquer avec des personnes parlant d’autres langues. Elle est disponible en anglais, français, allemand, portugais, espagnol, italien, chinois, japonais et coréen, et son utilisation nécessite les modèles AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 ou AirPods 4. L’activation à l’échelle de l’UE souligne la pertinence croissante des outils de communication interlinguistiques basés sur l’IA sur un continent de plus en plus interconnecté.